Новое бытовое убийство произошло в Одесской области

В Измаиле задержан подозреваемый в совершении убийства сорока девяти летнего мужчины. По данным ГУНП, преступление было совершено в квартире на улице Хотинской.

Там в результате совместного употребления спиртных напитков между хозяином дома и тридцати четырех летним знакомым возник конфликт, в результате которого гость ударил хозяина ножом в грудь, после чего скрылся.

От полученной раны пострадавший скончался.

В результате проведенных оперативных действий подозреваемый накануне задержан и взят под стражу.

Начато уголовное производство по статье 115 УК Украины (умышленное убийство).

По имеющимся у нашего корреспондента данным, задержанный уже дает признательные показания.