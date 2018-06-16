 
Информация к новости
  • Просмотров: 315
  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

В Одессе обокрали школу

Категория: Новости / Происшествия


Как выяснилось в ходе аппаратного совещания в горсовете, инцидент произошел в школе №15 на улице Крымской.

Как рассказала директор департамента образования и науки Елена Буйневич, «…в этой школе сейчас проводится ремонт. И на выходных злоумышленники по строительным лесам забрались на второй этаж и вынесли пятнадцать компьютеров и интерактивную панель!»

По ее словам, соответствующее заявление в полицию уже передано. Начато расследование.

Возбуждено уголовное дело.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 