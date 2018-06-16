В Одессе обокрали школу

Автор: Александр Михайлов «Слово»
Как выяснилось в ходе аппаратного совещания в горсовете, инцидент произошел в школе №15 на улице Крымской.
Как рассказала директор департамента образования и науки Елена Буйневич, «…в этой школе сейчас проводится ремонт. И на выходных злоумышленники по строительным лесам забрались на второй этаж и вынесли пятнадцать компьютеров и интерактивную панель!»
По ее словам, соответствующее заявление в полицию уже передано. Начато расследование.
Возбуждено уголовное дело.