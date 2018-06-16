В Одессе обокрали школу

Как выяснилось в ходе аппаратного совещания в горсовете, инцидент произошел в школе №15 на улице Крымской.

Как рассказала директор департамента образования и науки Елена Буйневич, «…в этой школе сейчас проводится ремонт. И на выходных злоумышленники по строительным лесам забрались на второй этаж и вынесли пятнадцать компьютеров и интерактивную панель!»

По ее словам, соответствующее заявление в полицию уже передано. Начато расследование.

Возбуждено уголовное дело.