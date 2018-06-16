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Сегодня, 15:00

Болельщики из Швейцарии, которые направлялись в Ростов-на-Дону на игру чемпионата мира, случайно приехали в Донбасс

Категория: Новости / Политика

Болельщики из Швейцарии, которые направлялись в Ростов-на-Дону на игру чемпионата мира, случайно приехали в Донбасс

Болельщики из Швейцарии, которые направлялись в Ростов-на-Дону на игру чемпионата мира, случайно приехали в Донбасс, сообщила в Facebook один из волонтеров Анна Домбровская.

Болельщики из Швейцарии, которые направлялись в Ростов-на-Дону на игру чемпионата мира, случайно приехали в Донбасс

Напомним, что в Ростовской области тоже есть Донецк, за несколько километров от границы.

"Фанаты ехали на матч Бразилия - Швейцария, навигатор проложил путь через оккупированный Донецк. Странно, что на границе у них не спросили цель поездки", - написала волонтер.

Она добавила, что на машине туристов были видны сувенирный кубок мира и надписи, которые указывают, что они направляются на ЧМ. Теперь гостям показали выезд. Игра между сборными пройдет в воскресенье, она начнется в 21.00 по московскому времени.

Болельщики из Швейцарии, которые направлялись в Ростов-на-Дону на игру чемпионата мира, случайно приехали в Донбасс

 



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