Вокруг здания школы № 55 опять разрушили школьный забор

В Одессе вокруг здания школы № 55 по улице Ильфа и Петрова, 25 неизвестные разрушили недавно построенный кирпичный забор.

Об этом стало известно 18 июня в ходе аппаратного совещания в Одесской мэрии.

Как известно, законодательство Украины обязывает местные власти отвести всем школам землю и оградить пришкольную территорию. Часть местных жителей выступила против установки забора вокруг школы № 55. Всё дело в том, что ранее часть людей ходила через пришкольную территорию на рынок «Южный», а из–за ограждения территории им придётся делать большой круг. Городские власти распорядились сделать в заборе калитку. Однако это не удовлетворило жильцов и вот уже в который раз неизвестные рушат этот забор. В результате последнего разрушения несколько секций ограждения восстановлению не подлежат.

Городской власти известны лица, стоящие за этим преступлением: «Кому-то это сходит с рук, так как кто–то считает себя слишком патриотичным». Департамент образования уже подал заявление в правоохранительные органы. В настоящее время в мэрии ждут реакции от полиции.