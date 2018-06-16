Активы «Имексбанка» попробуют продать за миллиард

Фонд гарантирования вкладов на этой неделе попробует продать активы «Имексбанка» на миллиард. Фонд гарантирования вкладов физических лиц планирует в течение недели продать активы «Имексбанка» на общую сумму 1 миллиард 71 миллион 790 тысяч гривень.

Об этом сообщили в пресс-службе Фонда.

В целом «Имексбанк» занимает пятое место в топ-10 банков, активы которых планируют продать на этой неделе.

Кроме того, ФГВФЛ планирует продать активы «Платинум Банка». Вообще, в течение текущей недели, фондом запланирована продажа активов ликвидируемых банков на общую сумму 27 миллиардов 259 миллионов 290 тысяч гривен. Из них на сумму 25 млрд 7 млн 750 тыс. грн. выставлены права требования по кредитам и на 2 млрд 21 млн 910 тыс. грн. - основные средства ликвидируемых банков.

Кроме того, дебиторская задолженность перед банками будет торговаться за 229 млн 630 тыс. грн.

На прошлой неделе фонду удалось продать активы другого одесского банка - «Порто-Франко» за 360 тысяч гривен.

Напомним, аукцион по продаже центрального стадиона «Черноморец» в Одессе за 1 миллиард 26 миллионов гривен 11 июня не состоялся.

Данный актив находится на балансе «Имэксбанка». Аукцион не состоялся из-за отсутствия покупателей.

Это уже второй аукцион, который не состоялся. 31 мая стадион попытались продать за 1,139 млрд грн.