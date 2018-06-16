Глеб Милютин: местные бюджеты Одесчины дополнительно получили 160 млн грн единого налога

В Одесской области сохраняется положительная динамика увеличения поступлений единого налога, как от физических, так и юридических лиц. Это свидетельствует, прежде всего, об активизации предпринимательской деятельности и создании максимально комфортных условий ведения бизнеса в Одесском регионе.

— сообщил начальник Главного управления ГФС в Одесской области Глеб Милютин.

По его словам, в январе-мае текущего года в местные бюджеты поступило почти 748 млн грн единого налога, что на 160 млн грн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Из общей суммы поступлений, 511 млн грн, или почти 70%, уплатили физические лица. Юридические лица направили в бюджет 236 млн грн

— сказал Глеб Милютин.

Руководитель Главного управления ГФС в Одесской области также подчеркивает, что предприниматели, начиная собственное дело, трудоустраивают не только себя, но и обеспечивают работой и стабильной заработной платой других граждан.

Фискальная служба в Одесской области, со своей стороны, готова всесторонне поддерживать и оказывать содействие развитию малого бизнеса в регионе, оперативно реагировать на необходимость в разъяснении вопросов применения налогового законодательства.

— подчеркивает Глеб Милютин.

Так, с началом курортного сезона, в Одесском регионе фискальная служба проводит ряд встреч и семинаров с предпринимателями, которые осуществляют деятельность на рынках и в курортной зоне вдоль побережья.