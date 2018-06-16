Военные не дают фермерам собрать урожай в Тарутино

Сотрудники военной прокуратуры при поддержке военнослужащих не дают работникам одного из фермерских хозяйств Тарутинского района собрать выращенный ими урожай: обе стороны уверены в собственной правоте и винят друг друга в самоуправстве и незаконных действиях.

Судебные баталии вокруг прав собственности на земли бывшего Тарутинского полигона тянутся уже несколько лет. Полигон был создан ещё в 1946 году, в его состав были включены 24 тысячи гектаров земель. В 60-е и 70-е полигон активно использовался по прямому назначению. После распада СССР там ещё периодически постреливали: там, в частности, проводила учения 98-я гвардейская воздушно–десантная дивизия, позже разделённая между Россией, Украиной и Молдовой (в Украине на её базе создали 1 аэромобильную дивизию ВСУ, расформированную в 2003-м), туда выезжали курсанты одесского артучилища и т.п. Однако к середине 90-х использовать полигон по прямому назначению практически перестали.

Местные власти начали понемногу оприходовать простаивающие плодородные земли. А расформирование в 2004 году военной части А1366, являвшейся «хозяйкой» полигона, окончательно дала этому процессу зелёный свет. В частности, Тарутинская райадминистрация принялась массово заключать с фермерами договоры аренды на распашку земли.

Однако в 2012 году Министерство обороны «вспомнило» о бесхозном полигоне и решило, что отказываться от такого богатства глупо. Не то чтобы военные планировали возобновить проведение на полигоне учений, по крайней мере, не в прежних советских масштабах. Против того, чтобы на землях полигона работали фермеры, военные также не возражали — однако настаивали на том, что платить за использование земель селяне должны не своей администрации, а Министерству обороны.

В 2016-2017 годах военная прокуратура обжаловала в суде целый ряд договоров аренды, заключённых между фермерами и районной администрацией.

Одним из крупнейших арендаторов было фермерское хозяйство «Колос» крупного белгород–днестровского предпринимателя Бориса Юрескула. В общей сложности, предприятие обрабатывало почти 3000 гектаров земель бывшего полигона.

По словам Бориса Юрескула, о тяжбах между Министерством обороны и районной администрацией в хозяйстве знали, однако надеялись, что на их деятельность это никак не повлияет. «Мы платим все налоги. Я готов заключать договора аренды как с администрацией, так и с военными. Для нас главное действовать в правовом поле», — подчеркивает он.

В конце лета и начале осени 2017 года сотрудники «Колоса», как и все 10 лет до этого, засеяли землю озимыми. Правда, на тот момент уже существовало решение Хозяйственного суда Одесской области, признающее договор аренды земли, заключённый с Тарутинской райадминистрацией незаконным, однако окончательного решения в кассационной инстанции спор к тому моменту ещё не получил.

Как рассказывает Борис Юрескул, в 2017 и первой половине 2018 года военные, казалось, не имели ничего против того, чтобы «Колос» работал на спорной земле. Так, ещё в начале июля техника хозяйства работала на полях, обрабатывая их от вредителей, и никаких протестов это не вызывало.

Однако, когда 16 июня фермеры собирались приступить к уборке урожая, то им помешали вооружённые военнослужащие во главе с сотрудником военной прокуратуры Евгением Немцевым. По словам представителей «Колоса», военные угрожали селянам оружием, для блокирования комбайнов использовали военную технику и даже зачем–то подтянули артиллерию. Действия военных возмутили работников хозяйства, и дело могло дойти даже до рукоприкладства, что, с учётом наличия у военных оружия, могло иметь необратимые последствия. К счастью, сильный ливень заставил представителей противоборствующих сторон разойтись.

В военной прокуратуре Южного региона поясняют: «Колос» засеял земли незаконно, уже зная о недействительности договора аренды, совершив тем самым незаконный захват земельного участка (ч. 1 ст. 197-1 УК Украины). Соответственно, свои действия 16 июня военные объясняют законным стремлением прекратить преступные действия по незаконному использованию «военной» земли. Что же до присутствия на месте конфликта военных с оружием, то их, уверяет прокуратура, на место конфликта никто специально не перебрасывал: мол, они просто случайно находились неподалёку, проходя на полигоне боевое слаживание.

Однако сами фермеры подозревают, что отдельные представители Минобороны и военной прокуратуры, видимо, пытаются просто воспользоваться ситуацией с тем, чтобы украсть выращенный урожай или нажиться на этой ситуации иным способом. Так, представители «Колоса» заявили, что на днях к ним уже обратились некие люди, якобы заключившие уже с Минобороны договоры на аренду спорных участков. Эти люди гарантировали фермерам возможность спокойно убрать урожай — но за соответствующее вознаграждение.

Борис Юрескул уверяет, что настроен на мирное урегулирование конфликта и в ближайшее время намерен поехать в Киев, где попытается решить спорную ситуацию непосредственно в Министерстве обороны.