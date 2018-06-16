В Верховную Раду внесли законопроект о запрете проявления любых видов сексуальной ориентации на публике

Верховной Раде предложили законодательно запретить проявление любых видов сексуальной ориентации на публике. Соответствующий законопроект № 8489 зарегистрировал нардеп от БПП Олег Барна.

Однако, согласно пояснительной записке, которую нардеп опубликовал на своей странице в Facebook, в последнее время происходит "моральное разложение общества", поэтому необходимо запретить марши, парады или фестивали, "направленные на пропаганду любого вида сексуальной ориентации человека". Нардеп предлагает оставить вне закона производство и оборот продукции, которая свидетельствует об ориентации человека.

Если законопроект примут, у СМИ не будет права публиковать данные о сексуальной ориентации человека.

Вместе с тем остается возможность проводить любые из запрещенных документом мероприятий "в частных закрытых клубах" - но при условии, что информация об этом "не просочится" наружу.

Законопроект предусматривает введение новых штрафов: за пропаганду любого вида сексуальной ориентации - от 5,1 тыс. до 51 тыс. грн. и общественные работы на 12-60 часов. За повторное нарушение или с использованием СМИ установлена санкция от 10,2 тыс. грн. до 102 тыс. грн. и общественные работы на 40-60 часов.