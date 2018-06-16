Климкин верит, что Венгрия снимет блокаду Украины к саммиту НАТО

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин убежден, что Украине удастся достичь договоренности с венгерской стороной и принять участие в саммите НАТО в Брюсселе 11-12 июля.

"Я считаю, в том числе основываясь на моих дискуссиях с венгерским министром иностранных дел, что у нас есть возможность снять эту блокировку... и мы выйдем на то, что Украина будет участвовать в саммите НАТО", - сказал Климкин в интервью агентству "Інтерфакс-Україна"

Министр пояснил, что предстоящий саммит будет посвящен тем реформам, которые Украине необходимо сделать, чтобы соответствовать стандартам НАТО.

Он также напомнил, что 22 июня в Закарпатской области пройдет встреча с венгерской общиной.

"Наша цель очень проста: у нас есть венгерская община, о которой мы должны заботиться. Они должны оставаться на 100% венграми, но они также на 100% должны стать украинскими гражданами. Для этого им совершенно не нужно становиться меньше венграми, они просто должны получить соответствующее знание украинского языка и понимание того, в какой стране они живут", - пояснил Климкин.

Президент Петр Порошенко во время последних международных переговоров несколько раз сделал заявления, что он ожидает проведения саммита Украина-НАТО в июле.

Как известно, заседание Комиссии Украина-НАТО на высшем уровне (неофициально называют также "саммитом Украина-НАТО") планировалось провести в рамках брюссельского саммита Альянса, который состоится 11-12 июля. В то же время Венгрия неоднократно заявляла, что будет блокировать его проведения, пока Киев не откажется от проведения образовательной реформы в ее нынешнем виде.

На днях вице-премьер Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что саммит Украина-НАТО могут разблокировать в последний момент. Между тем официального согласия Будапешта на это пока не поступало - в начале прошлой недели сообщалось, что Венгрия продолжает блокировать заседание комиссии Украина-НАТО на высшем уровне.