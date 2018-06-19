Как уйти от украинской социальной фазенды с рабским бесправием и буйством политических страстей

Многие мои дорогие читатели наверняка хоть что-нибудь, да слышали про науку футурологию. Так вот, сия наука, в частности, базируется на том, что сходные по своему общественному строю государства претерпевали похожие трансформации на пути исторического прогресса.

Конечно, никто не предлагает бездумно заимствовать и копировать политические решения других стран. Однако справедливо было бы в этой связи задуматься – а не повторяем ли мы не менее бездумно ошибки тех стран, которые уже прошли тернистый путь модернизации нации и не достигли успеха на этом пути? И так ли уж особенен и исключителен путь Украины? Давайте разбираться!

Всё-таки – банановая республика?

Периферийность страны по отношению к центрам мировых систем, технологическая отсталость, барствующая маргинальность политической элиты, эксплуатирующей патриотические идеи и бездарно имитирующей духовно-национальное единство – вот характерные особенности публичной политики современной Украины. Большинство аналитиков и экспертов скажут, что Украина во многом повторяет тренды стран Латинской Америки ХХ века. И они будут правы.

Действительно, украинский политический климат чем-то похож на латиноамериканский. Во-первых, большинство стран Латинской Америки, как и Украина, длительное время находились в составе имперских метрополий. Во-вторых, механика украинского развития, как и большинства стран вышеупомянутого континента, испытывает постоянный крен в сторону аграрно-традиционного вектора развития. Индустриализация и достижения научно-технического прогресса советского времени нами шельмуются или стыдливо замалчиваются. В-третьих, вслед за политическим освобождением от имперской зависимости у нас, как и в странах Латинской Америки, начался период внутренней нестабильности и экономической отсталости, а демократические институты служили лишь ширмой для олигархических режимов.

Полуфеодальная форма государственного устройства утвердила вассально-зависимый характер отношений граждан к власти и обусловила соответствующую политическую культуру масс с неизбывной иррациональной верой в мессий и защитников, которые должны появиться неведомо откуда и избавить народ от супостатов. Страна фактически представляется большой социальной фазендой с удручающим имущественным неравенством, рабским бесправием и буйством политических страстей вместо «хлеба и зрелищ». Этот определенный этап в жизни постмодернистского украинского общества прошли многие латиноамериканские страны, а по сему, к нему следует относиться как к неизбежности.

Значит, в соответствии с подобной логикой рассуждения, можно приблизительно спрогнозировать каким будет будущее Украины? И в соответствии с этой же логикой, вопрос сей нужно задавать основным претендентам на должность президента. Только тот лидер, который сможет аккумулировать национальную энергию на всех уровнях социальной практики – промышленном производстве, среднем и малом бизнесе, мощном аграрно-промышленном комплексе, социальной защите обездоленных – сможет претендовать на победу.

Многие наши горемычные граждане пытаются установить определенную связь со своим кандидатом, то есть симпатизируют ему не только на программно-ценностном уровне, но и на психо-информационном. Итак, давайте взглянем на модели, которые выбирают основные претенденты на руководство Украины в данном нестабильном и регрессивном цикле ее развития?

В лучах народного терпения

Недавно исполнилось четыре года с момента инаугурации Петра Порошенко. Порошенко, выстраивая образ умелого дипломата и покровителя армии, оставался в лучах народного терпения довольно долго.

Однако, как только Порошенко начал говорить об успехах в экономике и материальном факторе, народ мигом сформировал в своём сознании ассоциации катастрофического неуспеха именно с ним. Кроме того, с Порошенко сыграли злую игру его медийные советники. Они, советуя президенту надрывно говорить однотипные пафосные вещи об агрессии, гибридной войне, запрете гастролей российских звезд, безвизе и т.д., все больше и больше отводили его от фундаментальных материальных ожиданий народных масс. Разрыв непонимания между массами и главой государства начал стремительно нарастать.

Порошенко увлекся эксплуатацией национальных символов и стереотипов. Однако если Ющенко просто терял при этом чувство меры, то Порошенко приукрашивает свою риторику милитаристским флёром и приправляет угарным пафосом. Какой образ должен сложиться у рядового гражданина, чей жизненный цикл объективно вращается вокруг потребления, работы и удовольствия от жизни? Даже в условиях войны? Какие эмоции у него должны возникать по отношению к лидеру, который позиционирует себя как заезженная пластинка без видения будущего?

Война, исторические спекуляции и национальные травмы стали идейной платформой Порошенко, и сейчас он с успехом олицетворяет неуспех государства. Вместе с массовой трудовой эмиграцией, тарифным террором и попыткой реализовать очередной в нашей истории антидемократический проект.

И очевидное следствие – потеря публичного шанса на переизбрание, которое опиралось бы на реальное волеизъявление. Дальше – или отказ баллотироваться, или поиск преемника при условии давления ближайших «любих друзів», или политическая кампания, что скорее всего, основанная на целом арсенале политических технологий и манипуляций, которые имеют все шансы повысить градус избирательной борьбы до нового конфликтного взрыва. А денег у международных спекулянтов и олигархов, которые фактически сейчас руководят ослабленной украинской властью как марионетками, на это дело вполне хватит.

Лидером предвыборной борьбы в данный момент, как известно, является Юлия Тимошенко. И даже не потому, что ей доверяет добрая половина старшего поколения. Она избирателем подсознательно воспринимается как экономический практик, способный держать удар в условиях конкурентной борьбы. Но лозунг борьбы с олигархатом для Юлии Владимировны – это не продуманная логика поиска реальных причин неуспеха Украины всех лет независимости. Это та же старая мелодия для заезженной пластинки – газовая принцесса, ставшая баронессой, борется с олигархами, так же как когда-то Пётр Алексеевич обещал бороться. И Тимошенко в продолжении этого разрабатывает национальный план развития, который, она окрестила «Новым курсом». Ну, справедливости ради, какая разница – «Новым курсом» или «Жити по-новому»?

Анатолий Гриценко – это типичный образ «третьего кандидата». Сейчас у него начинается «медовый месяц» с избирателем, к нему присматриваются те, кто не определился. Многие спорят у кого он забирает голоса – у Тимошенко или у Порошенко, а может и у Вакарчука. Есть мнение, что фамилия Вакарчука пока только выполняет роль средства технологической концентрации ядерного электората именно для «третьего кандидата». Вакарчук больше похож на «электоральную трансмиссию», которая в условиях битвы антирейтингов ведущих политиков подберёт голоса креативного класса и пассионарной публики под свой имидж стильного сasual-активиста, который на самом деле будет послушным исполнителем эгоистической воли того же крупного капитала.

В конце концов, в нашей стране единственной свободой является свобода обогащения и материального господства более сильных. Конечно, подобная политика рано или поздно может привести к очередному революционному взрыву, который и станет началом отторжения встроенной модели «дикого капитализма» и дочернего предприятия международной олигархии. Однако есть другой, более оправданный рациональной логикой, путь – выработка программ восстановления страны и соревнования идей на выборах.

От номенклатуры персоналий к созвездию идей

Невооруженным глазом можно увидеть, что потребность в обновлении государственной курса смещается от номенклатуры персоналий к созвездию идей. Политик – это не только эффектная прическа, импозантные усы или завораживающий голос. И даже не яркие ораторские способности, необходимые в предвыборных дебатах. Как часто можно услышать от украинского избирателя, а особенно от избирательницы: «Этот кандидат мне нравится, как мужчина!», и вы не сможете добиться от дамы необходимости ознакомления с предвыборной программой избранника. Поэтому, политик – это идеи, это соревнование идей, это комбинация ценностей и средств для их воплощения во имя общего народного блага.

В этом плане некоторые страны Латинской Америки могут послужить для нас примером того, как выбор идейного политика сумел остановить угрожающую тенденцию движения в пропасть конкурентного небытия. Как-то так звезды сошлись, что в критические моменты общественной эволюции эти государства возглавили идейные лидеры-практики. Так, Аргентину в 2007 году возглавила Кристина де Киршнер, которая, пользуясь поддержкой значительной части общества, особенно бедных слоев общества, смогла преодолеть высокий уровень безработицы, инфляции, увеличить инвестиции и расходы на образование и медицину, преодолеть преступность и государственный долг. Другим примером может стать для нас президент Чили Мишель Бачелет. Свой путь по восстановлению страны с самого начала правления в 2006 году она начала с реформы образования и системы социальной защиты страны. Позитивные примеры для Украины есть, главное – не считать себя исключительным и много работать. Желательно – по-старому, как дедушки с бабушками завещали…