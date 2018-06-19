Когда и как обращаться в Европейский суд?

Бывают ситуации, когда гражданин не может найти общий язык с собственным государством. Этот факт подтверждает количество заявлений, которые сейчас находятся на рассмотрении в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). 47 судей ежегодно рассматривают десятки тысяч жалоб от граждан 47 стран, которые ратифицировали Конвенцию о защите прав человека и основных свобод.

Украина входит в число этих государств, а потому ее граждане имеют право добиваться справедливости в международном суде, если считают, что эта справедливость была нарушена на уровне национальном.

Довольно часто наши граждане не совсем понимают, каким образом они могут отстоять свои права на международном уровне. Поэтому сегодня подробно расскажем о Европейском суде по правам человека и о том, кто и как имеет право к этой инстанции обращаться.

Какие права защищает этот международный суд?

Те, которые определены Конвенцией о защите прав человека и основных свобод. Если совсем обобщить, перечень этих прав является достаточно широким, и охватывает почти все права, которые известны нашему законодательству.

Индивидуальные жалобы могут быть поданы:

физическим лицом;

группой лиц;

неправительственной организацией.

Стоит отметить, что еще возможна подача жалобы на нарушение конвенции государством – членом Совета Европы со стороны другого государства – члена. Но это не тема сегодняшней статьи. Сейчас говорим о суде, как об инструменте защиты прав гражданина.

Когда подавать жалобу в суд?

Суд работает с жалобами, предмет которых находится в сфере ответственности государственных органов (например, парламента, прокуратуры или другого государственного органа). Важно заметить, что суд не рассматривает заявления, направленные против частных лиц или негосударственных организаций.

Следующий момент, на который хотим обратить ваше внимание: суд принимает заявления к рассмотрению только после того, как были использованы все возможности юридической защиты внутри страны. Альтернатива – вы должны доказать, что такие средства защиты являются неэффективными.

То есть обратиться сразу в Европейский суд по правам человека нельзя. Для Украины исчерпывающим национальным способом защиты является обращения в первую, апелляционную и кассационную инстанцию.

Если же решение кассационной инстанции вы получили, и это решение вас никак не устраивает, медлить с дальнейшими шагами не стоит. Ведь обратиться в Европейский суд вы имеете право только в течение шести месяцев с даты вынесения окончательного решения.

Как подать жалобу?

По почте. Даже если посылаете документы в электронном виде – обязательно дублируете все по почте.

Официальные языки суда – английский и французский. Но также вы можете обращаться на языке одного из государств, ратифицировавших конвенцию. Это означает, что документы можно прислать и на украинском. В дальнейшем, если суд не признает вашу жалобу неприемлемой (т.е. если ваше обращение будут рассматривать "по существу"), все же коммуницировать придется на английском или французском.

Момент приятный – физически приезжать в Страсбург (именно в этом французском городе расположено суд) вам не придется. Рассмотрение обращения может произойти без физического присутствия истца.

После получения первого письма Секретариат Суда направляет ответ с сообщением о том, что по вашему обращению было открыто дело, которому присвоен определенный номер. Необходимо указывать номер этого дела во всех последующих письмах в Суд. Также замечу, что отвечать на письма из Страсбурга необходимо оперативно, качественно и четко. В противном случае, если ваша реакция отсутствует, то она может расцениваться как то, что вы не заинтересованы в продолжении производства в суде. В таких историях рассмотрение заявления, как правило, прекращается.

Письма и документы не надо скреплять, но все страницы должны быть пронумерованы.

Нужен ли вам адвокат или представитель?

На начальной стадии обращения – нет. Вам не нужен представитель. А если он у вас все же есть, он не обязан быть адвокатом. Но если суд примет решение предложить Правительству выразить свою позицию по вашему делу, представлять ваши интересы имеет практикующий юрист. Еще один момент – этот юрист должен владеть или французским, либо английским языком.

Кто заплатит в таком случае за вашего юриста?

Нет. Суд не предоставит вам финансовую помощь для оплаты услуг юриста на этапе подготовки заявления / обращения. Но после решения суда о направлении заявления правительству для предоставления комментариев, Вы можете претендовать на получение бесплатной юридической помощи.

За обращение в суд необходимо платить?

Нет. Процедура рассмотрения дела бесплатная и не требует вашего личного присутствия. О результате рассмотрения вы обязательно будете проинформированы.

О проблемных моментах:

Сейчас Европейский суд очень перезагружен. Четких временных рамок рассмотрения дел тоже нет. Поэтому высока вероятность, что решение это инстанции придется ждать достаточно долгий период времени. Но все же существование такого органа – это еще один щит на защите главного – прав человека. Поэтому сложно недооценить роль такой инстанции. Искренне надеемся, что в ближайшее время эффективность ее работы повысится.

Если по данной теме у вас возникнут дополнительные вопросы, обращайтесь в Юридическую клинику Национального университета «Одесская юридическая академия» работает ежедневно с 15:00 до 18:00, в субботу с 10:00 до 15:00, выходной день – воскресенье. Запись на приемов осуществляется каждую среду с 10:00 до 12:00 по номеру телефона: ‎(048)777-27-61, или по адресу: 65009, г. Одесса, ул. Черняховского, 2.

Ассистентка кафедры гражданского процесса,

директор юридической клиники

Павлова Юлия Сергеевна