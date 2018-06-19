Историческая арка на Софиевской: на смену монстрам пришла современная настенная графика

Вот ведь странно: исторических арок в Одессе не так уж много, и все они имеют собственное «имя» (Мавританская, Ланжероновская, например), а эта так и осталась безымянной. Ее называют просто аркой на ул. Софиевской, аркой Художественного музея, аркой, ведущей на бульвар Жванецкого, и так далее, так далее. А знают о ней практически все одесситы.

Все просто: между боковым фасадом дома и левым флигелем Художественного музея (если стоять к нему лицом) образовался очень уютный проход, выполненный в виде арки. Через эту арку открывается чудесный вид на море. Миновав арку, мы оказываемся на бульваре Жванецкого.

Проходя через эту живописное историческое архитектурное строение, можно убедиться, что она, прежде всего, ведет на территорию, где сейчас находится галерея «Желтые великаны», тоже относящаяся к Художественному музею (это бывшая столярная мастерская Музея).

Увы, место это известно не только своей уютной красотой, но и тем, что довольно запущено. Долгое время его стены исписывали и разрисовывали все, кому не лень. Чего здесь только не понаписывали, не говоря уже о «веселых картинках» и тех, которые вызывали откровенное ощущение ужаса: монстры, монстры, монстры.

Позже, с появлением галереи (еще до выхода на бульвар Жванецкого), «мазания» прекратились, старые-старые стены стали украшаться более интересными изображениями. Так, по сути, проходя через арку, можно было попасть в своеобразную уличную галерею.

Но вот теперь проходя здесь на бульвар Жванецкого, вы поневоле остановитесь, так как «уличная галерея» и в самом деле стала оправдывать свое название: все стены теперь украсили современные мастера граффити, словно доказывая, что этот вид настенной живописи не канул в прошлое. Многие работы спорны, но ведь все, что создавали и создают мастера граффити, всегда спорно, не так ли? Кстати, работа еще не окончена, и другие граффитчики тоже скоро оставят на этих стенах свой творческий неоднозначный «автограф».

А что же арка? Безымянная арка, по большому счету, требует реставрации. Даже тот кусок бульвара Жванецкого, куда она выводит нас с вами, то есть, «задник» Художественного музея, выглядит сегодня далеко не лучшим образом. Кажется, это вообще забытое какое-то место, хотя и живописное, да и вид на море открывается.

Удивительно, но ведь само здание, в котором расположен Одесский художественный музей (построено в период между 1824 и 1828 годами) – тоже «безымянное». В том смысле, что автор проекта остался для нас неизвестным, его имя так и не установили. Известно лишь, что по окончании строительства сооружение было освидетельствовано известным одесским архитектором Ф. К. Боффо. Первой владелицей дворца была графиня Ольга Станиславовна Нарышкина (урожденная Потоцкая).

А вот этот факт более известен одесситам: в 1888 году дворец был приобретен Одесским городским головой Г. Г. Маразли. В 1892 году Маразли передает дворец городу – с целью обустройства в нем Музея изящных искусств. Открытие музея состоялось 24 октября (6 ноября) 1899 года.

Кажется сама арка, о которой мы рассказываем, не могла здесь не появиться, ведь здание Художественного музея – дань эпохе романтизма. Одни подземные галереи и грот под центральной частью основного корпуса чего стоят!

Остается добавить, что и сам музей, и знаменитая арка «без имени» привлекали киношников во все времена существования самого кино. Арка была «героиней» многих и многих фильмов, она так и влекла режиссеров и операторов, которые снимали на ее фоне сцены фильмов практически всех жанров, с самыми разнообразными сюжетами…