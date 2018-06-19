Раскол коллективного Запада: саммит G7 – «клубок змей»

44-ая встреча глав государств участников «Большой семерки», известной как саммит G7 прошел 8-9 июня 2018 года в отеле «Мануар Ришальё» в Ла-Мальбе, район Шарлевуа-Эст в канадском Квебеке. Канада приняла саммит шестой раз. Он получил широкое влияние из-за существенного ухудшения отношений членов с США. В связи с этим саммит был назван «G6 + 1» Францией и некоторыми представителями СМИ.

Трамп отказался подписывать итоговое коммюнике G7

Президент США Дональд Трамп заявил, что США не поддержат итоговое коммюнике по итогам саммита G7 (что стало первым подобным случаем в истории формата «Большой семерки). Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«На основании лживых заявлений премьер-министра Канады Джастина Трюдо, сделанных на его пресс-конференции и на том факте, что Канада взимает огромную пошлину с наших американских фермеров, рабочих и компаний, я поручил нашим американским представителям не подписывать коммюнике, в то время как мы изучаем варианты для введения тарифов на автомобили, наводняющие американский рынок!» – написал Трамп. Это произошло уже после того, как хозяин саммита Дж.Трюдо объявил, что заключительное коммюнике одобрено всеми лидерами G7. Он не без оснований приписывал себе заслугу в улаживании противоречий между президентом США и другими участниками саммита.

За первым твиттом Дональда Трампа последовал второй – о том, что канадский премьер не осмелился бы делать такие дерзкие заявления в присутствии президента США. «Во время наших встреч на G7 Трюдо вел себя так смиренно и мягко лишь для того, чтобы после моего отъезда заявить на пресс-конференции, что «пошлины США были своего рода оскорблением» и он «не даст сесть себе на голову». Очень нечестно и неубедительно. Наши пошлины – это ответ на его 270 процентов пошлины на молочную продукцию из США!» – добавил американский лидер.

Эти реплики – последний на сегодняшний день эпизод торговой войны, которую объявил своим главным торговым партнерам – ЕС, Канаде и Мексике – президент США. Обещание расторгнуть «несправедливые» торговые сделки, заключенные его предшественниками, было одним из главных предвыборных обещаний Трампа как кандидата в президенты. Через три дня после вступления в должность, он подписал указ о выходе США из Транстихоокеанского партнерства, намерен пересмотреть Североамериканское соглашение о свободной торговле (NAFTA), а 1 июня этого года вступили в силу новые повышенные тарифы на импорт стали и алюминия. Европейский союз и Канада пригрозили ответными мерами. Незадолго до саммита в Белом доме побывали лидеры «Семерки» Эммануэль Макрон, Джастин Трюдо и Синдзо Абэ. Но снизить напряженность не удалось, и в прессе появились сообщения о том, что на встрече в Канаде, возможно, не удастся согласовать текст заключительного коммюнике.

Торговые пререкания с Канадой

Президент США неоднократно возвращался к цифре 270 процентов – размер пошлины, которой, по его словам, Канада облагает американскую молочную продукцию. Он говорил также, что дефицит торгового баланса США составляет, по последним данным, 817 миллиардов долларов. Однако официальная американская статистика этих сведений не подтверждает. Президент, как отмечают аналитики, постоянно делает одну и ту же ошибку: он включает в торговый баланс только товары и исключает услуги.

Между тем в предоставлении услуг у США положительное сальдо в торговле, снижающее общий торговый дефицит до 568,4 миллиарда долларов. США продают сельхозпродукции больше, чем покупают, и потому баланс положительный – профицит составил в прошлом году 17,4 миллиарда долларов. Если до недавнего времени американские фермеры ввозили ультраконцентрат молока в Канаду беспошлинно, но теперь в связи с переизбытком этого продукта канадские власти решили упорядочить рынок. Они строго ограничивают объем производства и контролируют цены. По таким ценам американским фермерам продавать свою продукцию означает торговать себе в убыток. От Канады требуют повысить внутренние цены на продукт, который ей самой некуда девать. Но американским фермерам этого не объяснишь – перестать доить коров никто не будет.

Когда самолет Дональда Трампа был уже в воздухе, Джастин Трюдо созвал заключительную пресс-конференцию саммита. Его спросили, что он думает о предупреждении президента США, который посоветовал партнерам по «Семерке» не отвечать на протекционистские меры США. Джастин Трюдо заявил: «Я прямо указал президенту Трампу, что канадцы не могут не воспринимать всерьез существенное повышение Соединенными Штатами тарифов на нашу стальную и алюминиевую промышленность. Я особенно подчеркнул, что мы не можем недооценивать тот факт, что это повышение оправдывается ссылкой на интересы национальной безопасности. Для канадцев, которые или сами, или их родители и знакомые стояли плечом к плечу с американскими солдатами в далеких землях, во всех конфликтах, начиная с Первой мировой войны, это в некотором роде оскорбительно. Я подчеркнул также, что это не способствует пересмотру условий NAFTA и что мы с сожалением, но со всей определенностью и твердостью примем 1 июля ответные меры... Канадцы вежливы, мы отличаемся умеренностью, но мы не позволим садиться нам на голов». Эти слова Трамп и назвал «ложными заявлениями». Торговля – не единственная область разногласий Трампа с партнерами по G7.

Реакция европейских партнеров

Ранее 10 июня Трамп пообещал не позволить другим странам вводить пошлины на товары из США. С 1 июня США ввели 25-процентные пошлины на ввоз стали и 10-процентные – на ввоз алюминия из ЕС, Мексики и Канады. Произошедшее осудил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер отметив, что Европейский союз обратится в ВТО для урегулирования спора. Тем временем Вашингтон обвиняет партнеров по «Большой семерке» в завышении торговых пошлин на американские товары. Президент Франции Макрон накануне саммита заявил в Твиттере: «Американский президент, может, и не придает значения своей изоляции, но и мы не преминем, если понадобится, подписать соглашение вшестером. Потому что у этих шести стран есть ценности и экономический рынок, имеющий вес в истории и представляющий сегодня реальную международную силу».

После двухсторонней встречи с Макроном Трамп заявил, что президент Франции оказал ему содействие в улаживании торговых споров и что результат этих усилий будет «очень позитивным». А после переговоров с Трюдо – что отношения США и Канады хороши как никогда. С Ангелой Меркель отдельной встречи на было. Федеральный канцлер опубликовала в Инстаграме фото, которое, с ее точки зрения, по-видимому, передает атмосферу саммита. В заключительном коммюнике, которое удалось согласовать уже без Трампа, говорится, в частности, о приверженности G7 «свободной, честной и взаимовыгодной торговле» и о «важности борьбы с протекционизмом». Однако на своей пресс-конференции президент США всячески подчеркивал, что, с его точки зрения, свобода торговли – это удобный способ грабить Америку: «Мы хотим и ожидаем от других стран, что они обеспечат американскому экспорту свободный доступ на свои рынки, и мы предпримем все необходимые шаги, чтобы защитить американскую промышленность и рабочих от несправедливых практик международной торговли, которых множество. Но мы приведем их в порядок, медленно, но верно. Мы как копилка, из которой берет всякий. Этому пришел конец».

G7: С Россией или без России?

Перед отлетом в Канаду президента спросили, не станет ли «Семерка» «Шестеркой плюс один». Дональд Трамп ответил: «Это возможно. Называйте это как хотите. Не имеет значения, как вы это назовете. Она была «Восьмеркой», потому что в ней была Россия. Теперь России в ней нет. Россия должна участвовать во встрече. Почему мы собираемся без нее? Это их дело, но я бы рекомендовал, чтобы Россия присутствовала на встрече. Они должны участвовать в этом. Не знаю, понравится вам или нет – может, это неполиткорректно, – но перед нами мир, которым нужно править. А на «Семерке», которая прежде была «Восьмеркой», Россию взяли да и выгнали. Они должны принять Россию обратно. Россия нам нужна за столом переговоров».

На пресс-конференции в Шарлевуа Дональду Трампу напомнили, что Россия исключена за захват Крыма и организацию и поддержку сепаратистского мятежа на востоке Украины. Считает ли президент, что G7 должна признать аннексию Крыма? Дональд Трамп ответил: «Знаете что, вам надо спросить президента Обаму, потому что это он позволил Крыму отделиться. Это было в его президентство. Это он позволил России прийти и потратить большие деньги на Крым. Обама может говорить все что ему угодно, но это он позволил России забрать себе Крым. У меня был бы совершенно другой подход. Так что вам лучше задать этот вопрос президенту Обаме – зачем он это сделал».

Д.Трюдо сказал по этому поводу, что Канада в настоящее время не рассматривает повторный прием России даже как отдаленную перспективу. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что хотел бы, чтобы следующий саммит в Биаррице летом 2019 года прошел при участии России в формате G8. По его словам, есть возможность исправить ошибки истории, достичь результатов в экономике, сфере безопасности. Среди лидеров Семерки уже и в помине нет былого единства по поводу России. Премьер-министр Италии заявил, что он будет добиваться безоговорочной отмены санкций против РФ и возвращение ее в клуб G7.

Напомним, что формат G8 прекратил свое существование в 2014 году после присоединения Крыма к России. Тогда лидеры ведущих мировых держав отказались участвовать в саммите «восьмерки», который Россия как председатель должна была проводить в Сочи. Вместо этого в Брюсселе прошла встреча «семерки» – G7 (Франция, Великобритания, США, Германия, Япония, Италия и Канада). В саммите также принимают участие представители Евросоюза (председатели Совета ЕС и Еврокомиссии).