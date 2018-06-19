Об инвалидах много говорят, но мало о них заботятся

Сытый голодному не верит

Это крылатое народное изречение имеет глубокий нравственный и философский смысл, так как характеризует наше отношение к тем, кто нуждается в общественной помощи. Ведь признайтесь себе, вы, как человек хорошо позавтракавший или сытно пообедавший, часто обращаете внимание на тех, кто роется в помойке, грызет сухарь и запивает остатками чего-то из полупустой бутылки? Вряд ли, а жаль. Если бы большинство из нас, особенно властей, все это замечали, то возможно всем обществом нашли бы способ, как помочь нуждающимся.

В таком же положении находится и другая часть нашего общества – это люди с ограниченными физическими возможностями, а попросту – инвалиды. Их число, к сожалению, с каждым годом увеличивается. Я уверен, что те, кто твердо стоит на ногах и нормально передвигается, тоже не всегда обращают внимание на то, сколько среди нас людей, которые, например, не могут передвигаться без помощи костылей, палки или без посторонней помощи, как например, люди потерявшие зрение. Грешен, сам таким был, пока не пополнил их ряды. Вот только тогда заметил, как среди нас много инвалидов. Все они, как только выходят из дома, сразу же сталкиваются со многими трудностями на своем пути, и прежде всего при посещении общественных мест.

Возьмем, к примеру, аптеку, поликлинику, больницу или торговое заведение. Это те места, куда чаще всего мы обращаемся. И вот здесь на пути инвалида чаще всего встают препятствия. Это, прежде всего, вход в помещения, когда им приходится преодолевать высокие ступеньки. Даже если их всего две, три или десяток, все равно для человека с больными ногами это уже тяжелое препятствие, особенно, когда отсутствуют перила, а об инвалидах-колясочниках и говорить не приходится. Но как может такой человек войти в аптеку, что на улице Канатная в доме 81, где крыльцо высокое, со множеством ступенек? А ведь перед крыльцом этой аптеки есть свободное место, где можно было бы обустроить пандус для инвалидов на колясках. Но об этом ни хозяин аптеки, ни те, кто давали ему разрешение на открытие аптеки, не позаботились. Вот и стоит неприступным заведение для многих инвалидов. А в городе подобных аптек немало. Хотя есть и положительные примеры. Большинство вновь открывающихся аптек свои входы в помещения обязательно обустраивают пандусами, как это сделали в аптеке на ул. Тенистая, 9/11.

Правда, некоторые владельцы аптек построили пандусы по большей части для отвода глаз, что мы, мол, выполнили требования по форме. Наглядным примером может служить социальная аптека на углу улиц Черняховского и Маршала Говорова. При входе в нее крутые ступеньки. Правда, рядом пристроили узенький пандус. Но хотелось бы спросить тех, кто его соорудил, вы представляете себе, как по этому сооружению может взобраться человек в инвалидной коляске без перил и посторонней помощи? Ответ может дать только тот, кто является вынужденным владельцем коляски. Но его ответ будет не в пользу бездушных чиновников. А ведь в мире действует конвенция ООН по правам инвалидов. В ней определены строгие требования по созданию равных возможностей, в том числе и на передвижение. В конвенции указано, что правительства стран обязаны создавать все условия, чтобы инвалиды были равны со здоровыми гражданами.

Но перед инвалидами города входы в аптеки – не единственные препятствия на их пути. Ведь на многих перекрестках улиц проложены пешеходные тротуары так, что по ним свободно невозможно проехать не только на инвалидной коляске, но и тем, кто пользуется детскими колясками и чемоданами на колесиках.

Немало трудностей у инвалидов даже при посещении некоторых больниц и поликлиник, где также на их пути выстроены высокие входы с множеством ступенек, а пандусы отсутствуют, или они есть, но не соответствуют нормам их строительства, зачастую они очень крутые и без перил. Как, например, при входе в клинику Одесского медицинского университета, что на ул. Тенистая, 8.

Неприступные многоэтажные дома

При строительстве жилых многоэтажных домов архитекторы, где очевидно инвалидов нет, тоже не предусматривают удобства для легкого входа и выхода из дома, особенно там, где много ступенек на выходе на крыльцо. Наглядный тому пример дом на улице Тенистая 9/15. В этом доме насчитывается более 600 квартир. В них проживает много инвалидов, но особенно мам с маленькими детьми, а вот удобного выхода с этого дома нет. Между прочим, председатель ОСМД «Новая Аркадия» много сделала, чтобы дом превратить в настоящую крепость, оградив двор высоким забором, установив кодовые замки на входах, а вот об инвалидах – забыла. Разве можно было оставить огромный жилой дом без нормального пандуса, а тот, что здесь установили, настоящее испытание для инвалидов и мам с детьми. Узенький, крутой спуск из двух швеллерных балок, и все, без перил. Это формальное отношение вместо человеческой заботы.

Возникает законный вопрос: почему при строительстве многоквартирных домов не предусматривается обустройство каждого крыльца пандусами? Например, в доме по улице Тенистая, 10 есть такой пандус. Но это благодаря тому, что здесь проживает инвалид Великой Отечественной войны Яков Савченко, и ему сердобольные люди обустроили спуск с крыльца. Однако строители как бы забыли, что по нормам пандусы обязательно должны быть при выходе из дома и между этажами.

Еще раз убедился, что многие руководители не думают о том, что и они тоже постареют или станут инвалидами. Иначе чем объяснить, что инвалид не может добраться в государственное учреждение? Посмотрите, например, на вход в здание областного совета, что на ул. Канатная, 83. Вход в него преграждает высоченное крыльцо. Несколько лет назад здесь установили лишь перила, которые дают возможность сюда взобраться тем, кто еще стоит на своих ногах, но для инвалидов на коляске это непреодолимое препятствие. А ведь здесь расположены важные, часто востребованные областные учреждения, в которых должны решать свои вопросы и инвалиды-колясочники. Но как им добраться в то же управление Пенсионного фонда, департамент здравоохранения и другие учреждения, остается вопросом.

А попробуйте добраться в мэрию на инвалидной коляске. Сюда тоже вход преграждают те же непреодолимые ступеньки. Их немного, пять – шесть, но для инвалида это препятствие непреодолимое.

Примером тому, как необходимо создавать условия для свободного посещения учреждений всеми гражданами, может служить вход в Одесскую областную администрацию. Здесь, правда, недавно, но появился сделанный по все правилам пандус. А еще более старательно обустроили вход в областной госпиталь ветеранов войны, что на 15 станции Большого фонтана. Но все это пока является исключением из правил.

Хитрости Ощадбанка

Недавно я стал свидетелем одного события в Ощадбанке. У его касс скопилась очередь желающих оплатить коммунальные услуги. Некоторое время назад Ощадбанк было отменил комиссионный сбор, затем снова стали брать поборы, и даже с тех, кто имеет депозитные вложения в этом банке. Чтобы как-то разрядить обстановку, сократить очередь у касс, в филиалах Ощадбанка установили информационно-платежные терминалы, то есть автоматы, чтобы люди могли сами провести оплату. Но вот беда, обращаться с этими автоматами не все могут. Особо трудно приходится пожилым людям, а именно они являются основными плательщиками. Чтобы помочь им овладеть автоматами, отдельные работники банка стали помогать вести оплату с помощью автоматов. Это в какой-то мере разрядило обстановку у касс. Однако недавно в местный филиал пришло письмо из Киева за подписью заместителя правления Ощадбанка А.И.Сосуна, который запретил сотрудникам банков оказывать людям помощь в оплате услуг с помощью автоматов. Причем, это строгое указание, за его исполнением следят камеры видеонаблюдения. Вот так, росчерк чиновника перекрыл доброе дело для оказания помощи многим гражданам. Не знаю, чем вызван такой запрет, но мне кажется, что секрет простой. При оплате услуг через информационно-платежный терминал комиссионный сбор не взымается. А если автоматом начнут пользоваться в массовом порядке, тогда Ощадбанк не получит «свои» дополнительные пять гривен за каждый платеж. А вы как думаете?