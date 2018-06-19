Отчуждение как духовная болезнь Запада

Еще и еще переосмысливая события прошедшего праздника Победы, когда сотни тысяч человек с портретами своих дедов и прадедов прошли центральными улицами украинских городов, единодушно выражая свою позицию, свои ценности, поневоле начинаешь задумываться, а какой духовной силе это все мешает? Зачем действующая власть с завидным упорством пытается этот народный Дух извести? Наша Свобода была отвоевана в 1945 году именно благодаря этому коллективизму, сплоченности, когда весь народ стал единым целым, единой душой. Когда у ветеранов спрашиваешь: «Какое время в вашей жизни было самым счастливым в вашей жизни?», они, как правило, отвечают: «Время послевоенного восстановления страны: мы знали, что пережили самую страшную войну в истории, и знали, что с нами теперь не может случиться ничего плохого. Мы были единой Душой». Задача этих враждебных сил – разобщить и атомизировать это Единое Целое буржуазным индивидуализмом и отчуждением – этими темными силами, пришедшими к нам с Запада. Что же такое отчуждение, которое целенаправленно насаждают и культивируют в странах Запада?

Отчуждение в философии Эриха Фромма

Особый вклад в разработку теории отчуждения внес немецкий философ и социолог, представитель Франкфуртской школы Эрих Фромм. Он писал, что в современном капиталистическом обществе отчуждение носит почти всеобъемлющий характер. Пути развития этого феномена столь обширны, что отчуждение «пронизывает отношение человека к своей работе, к потребляемым им вещам, к государству, к своим ближним и к самому себе. Человек создал мир рукотворных вещей, какого никогда не существовало прежде. Однако все созданное им возвышается и главенствует над ним. Он чувствует себя не творцом и не высшей руководящей инстанцией, а слугой мира потребления.

Э.Фромм считает, что это явление лучше всего понять, рассмотрев значение слова «идолопоклонство»: «Отчуждение коренится в самом его наличии. Человек в процессе создания идола тратит свои силы, талант, энергию, а затем поклоняется этому идолу – результату своего труда. Жизненные силы человека переходят в вещь, которая служит идолом, и этот идол воспринимается «как нечто отдельное от него, возвышающееся над ним и противостоящее ему, вещь, которой он поклоняется и подчиняется. Идолопоклонник преклоняется перед творением своих собственных рук.

Это же явление наблюдается в случае раболепного подчинения политическому лидеру или государству. Они превращаются в идолов, когда человек переносит на них все свои силы и поклоняется им, надеясь с помощью покорности и почитания вновь обрести часть своих же сил.

Все дело в том, что «человек ощущает себя не активным носителем собственных сил и богатства личности, но лишенной индивидуальных качеств «вещью», зависимой от внешних для нее сил, на которые он перенес свою жизненную субстанцию».

Рыночная ориентация: отчуждение в отношении человека к самому себе

Э. Фромм в работе «Человек для себя» характеризует аспект отчуждения в отношении человека к самому себе как «рыночную ориентацию», которая тесно связана с отчуждением в отношении человека к потребляемым им вещам ввиду того, что в современном обществе «потребность обмена стала главной движущей целью». И это обмен не только производимыми вещами, но и обмен людьми как инструментами производства. Обмен превращается в самоцель. «Весь ход жизни воспринимается словно выгодное помещение капитала, где инвестируемый капитал – это моя жизнь и моя личность». Человек ощущает себя как нечто чуждое, становится как бы отстраненным от самого себя. Он воспринимает себя, равно как и других людей, подобно тому, как воспринимают вещи. Человек воспринимает себя как вещь, которую нужно выгодно продать и назначить правильную цену. Такого рода отчужденный индивидуум почти полностью утрачивает чувство самости, уникальности и уважения к самому себе. «И вовсе не ощущает, что он активный деятель, носитель человеческих сил и способностей. Он отчужден от этих своих способностей». Он ощущает себя лишь как товар, лишенный эмоций, чувств, страхов. Единственно ценное для этого товара – социальный успех. Человек «неизбежно теряет ощущение собственного «я», всякое представление о себе, как о существе единственном и неповторимом». Подобная личность воспринимает себя «не человеком с его любовью, страхами, убеждениями и сомнениями, а чем-то абстрактным, отчужденным от своей подлинной сущности, выполняющим определенную функцию в социальной системе». Самооценка каждого человека зависит теперь только от социального успеха и посторонних факторов, таких как изменчивая оценка рынка. Успех личности зависит от признания ее теми, кто готов платить за услуги, которые она предоставляет, или теми, кто принимает ее на работу. Поэтому люди обязаны знать то дело, которое они должны выполнять. Они не смогут выполнять свою работу, если будут лишь приятной личностью, без необходимых для выполнения работы навыков. «Человеческие качества, такие, как дружелюбие, обходительность, доброта, превращаются в товары, в ценные атрибуты «личностного набора», способствующие получению более высокой цены на рынке личностей». Однако чтобы добиться успеха недостаточно хорошо выполнять свою работу, нужно еще быть способным конкурировать со многими другими людьми. Это формулирует у человека определенную установку по отношению к себе. «Если бы для достижения жизненных целей было достаточно полагаться на то, что ты знаешь и умеешь делать, самооценка была бы пропорциональна собственным способностям, т. е. собственной полезной ценности; но поскольку успех зависит, по большей части, от того, как ты умеешь продать свою личность, то ты воспринимаешь себя как товар, или, вернее, и как продавца, и как товар одновременно». Если человеку не удастся удачно «инвестировать себя» он будет чувствовать себя неудачливым, если же удастся, то наоборот.

Чума отчуждения, идущая с Запада

Как писал Эрих Фромм: «Инструментализм во взаимоотношениях людей приобретает всеобъемлющий характер. Все больше в отношениях можно увидеть не любовь, не ненависть, а холодное безразличие и отчуждение. Отчуждение между человеком и человеком ведет к утрате всеобщих и социальных уз, характерных для традиционного докапиталистического общества.

Современное общество состоит из социальных «атомов» (греческий эквивалент слова «индивид» – неделимый) – мельчайших, отделенных друг от друга частиц, удерживаемых вместе эгоистичными интересами и необходимостью использовать друг друга». Однако, вместе с тем человек испытывает глубокую потребность в общении с другими, ему хочется ощущать себя членом группы, помогать другим. В условиях тотальной буржуазно-капиталистической объективации человек теряет свое Я, свой личностный потенциал, свою уникальность. Он отчуждается от собственно человеческой природы. В связи с тем, что человека другой интересует не как ближний, а как инструмент для достижения своих собственных целей, он относится к другому как к пользователю, испытывая потребность в обмене. Отношения человека с другими людьми представляет собой отношения двух «абстракций, двух живых машин, использующих друг друга». Тот, кто предоставляет работу, использует тех, кто выполняет эту работу, тот, кто продает, использует тех, кто покупает, в личных целях. В наши дни в людях преобладает внешнее дружелюбие, порядочность, доброта, но за всем этим скрывается отчужденность и недоверие.

Людей теперь различают лишь по тому, успешны они или нет, по их привлекательности и востребованности на рынке личностей. Так выясняется цена человека. «Их индивидуальность, то, что в них своеобразно и уникально, лишается ценности, это – балласт. Значение, каким наделяется слово «своеобразие», служит явным показателем такой установки. Сегодня равенство стало эквивалентом взаимозаменяемости, а это уже прямое отрицание индивидуальности». Равенство перестает быть условием развития личности – оно означает полный отказ от индивидуальности.

Отчуждение в отношении человека к власти, к государству

Человек становится все более и более бессилен перед властью – управляющими силами. Он отчуждается от сил, которые движут общество, и предопределяют судьбу всех его членов, и это пагубно сказывается на нем, особенно в периоды войн и кризисов. Гигантское государство, сложная экономическая система больше не подвластна людям. «Человек подчиняется государству как воплощению своих собственных социальных чувств, которым он поклоняется как силам, отчужденным от него». Ранее властные авторитеты были ясно явлены, и нам приходилось им подчиняться. Но мы точно знали, от кого исходит та или иная социальная норма. Теперь ситуация резко меняется: характер авторитета престал быть явным. Эрих Фромм утверждает, что в современном обществе мы имеем дело с анонимным, отчужденным авторитетом. Такой механизм власти называется конформизмом. В современном обществе человек теряет способность логически представлять всю систему взаимоотношений из-за ее сложности. Человек не пытается понять суть общественных законов, ухватить их глубинный смысл, ему вполне достаточно просто пользоваться предложенной схемой действий. Каждому следует делать то же что и другие, приспособляться к другим людям и не отличаться от них. Человек становится способным приспосабливаться к окружающему миру, меняться, мимикрировать.

Традиционное общество и проект «Украина»

В традиционном обществе человек укоренен в идущих из глубин веков коллективных представлениях о добре и зле – традиционных ценностях в общине единоверцев и родственников – носителей этих ценностей. Человек с раннего детства окружен заботой и добротой, любовью и вниманием. В результате такого традиционного воспитания возникают глубокие духовные связи внутри социума. Человек в этой атмосфере развивается здоровым психически, физически и духовно. Каким силам сегодня выгодно целенаправленно разрушать эти здоровые связи? Это те силы, которые ненавидят этот самый «образ и подобие Божие» внутри нас! Эти силы прикрываются новыми вывесками: «Евроинтеграции», «Евроатлантизма» и т.д. По сути, это силы, стоящие за сегодняшней властью. Их псевдореформы делают все, чтобы уничтожить нормальную жизнь людей, привыкших к традиционным устоям, разобщить и атомизировать их, лишив их какой бы то ни было солидарности и взаимопомощи. Ввергнуть людей в метафизическое одиночество им нужно, чтобы люди потеряли надежду и веру в Бога, и как можно быстрее подыхали поодиночке! Разрыв социальных связей, развал социальной структуры, в которую эти связи организованы – вот их задача: УПРАВЛЯЕМЫЙ ХАОС, который может иметь место только в полностью разобщенном, индивидуализированном обществе американизированного типа.

Пенсионеры и ветераны – все, кто помнит человеческое к себе отношение, заботу государства, которое теперь, в одночасье, стало «врагом №1», хотят видеть окружающую действительность совсем в иных красках, когда человек жил в атмосфере всенародной солидарности. Это люди, которые вполне осознанно не хотят пополнять собой новую породу человека – «человек отчужденный».