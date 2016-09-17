Плохой конец игр под прикрытием

В свое время мы писали об играх дипломатов и других граждан под прикрытием. Речь шла об обыкновенном шпионаже под видом дипломатов или журналистов. Как мы и предполагали, подобные игры к добру не приводят. Примером тому уголовные дела и судебные приговоры. Так, в Беларуси был арестован Роман Шаройко, работавший под видом корреспондента одной из радиокомпаний. Теперь выяснилось, что он является подполковником вооруженных сил Украины, а по данным следствия – выполнял задания своего куратора, украинского дипломата Скворцова. В Беларуси Шаройко завербовал несколько белорусских граждан. Они собирали информацию военного характера. Белорусский суд приговорил Шаройко к девяти годам лишения свободы. Были осуждены и его подельники. Тогда Президент Беларуси Александр Лукашенко имел на эту тему беседу с Президентом Украины Петром Порошенко. В дальнейшем обе стороны выслали своих послов. И понес наказание руководитель украинской разведки. Были предоставлены убедительные доказательства шпионской деятельности гражданина Шаройко.

Но игры дипломатов и журналистов под прикрытием продолжаются. На днях к двенадцати годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима осужден украинец Роман Сущенко. Длительное время украинская пропаганда твердила о его невиновности. Но на суде были представлены доказательства сбора им информации о российском вооружении. Сущенко официально работал корреспондентом «Укринформа» в Париже. И был захвачен ФСБ, когда приехал в Москву по личным делам. Нашумела и история с кинорежиссером и журналистом Олегом Сенцовым. По версии украинских властей он был захвачен в Крыму. И ему подбросили компромат о подготовке диверсионных актов. Длительное время украинская пропаганда рассказывала об узнике Кремля, который получил приговор суда в виде двадцати лет лишения свободы. Во время отбывания наказания в колонии Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех политических заключенных Кремля. За освобождение Сенцова выступали многие украинские депутаты и министры. Даже исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун в этом году появилась на конференции Всемирной Организации Здравоохранения в майке с надписью: Свободу Сенцову. В Верховной Раде на дне вопросов к правительству Владимира Гройсмана спросили, на каком основании Ульяна Супрун занимается политикой, и кто послал ее на конференцию. Вразумительного ответа не последовало.

Недавно выяснилось, что Олега Сенцова сдал его соучастник по делу Афанасьев. Не так давно он был освобожден из плена в процессе обмена заложников. Тогда его принимал даже Петр Порошенко. А сейчас Афанасьев ездит по различным международным конференциям и регулярно ходит на телеэфиры. Известный украинский журналист Анатолий Шарий и ряд его коллег обнародовали информацию, как Анфанасьев подробно рассказал следователям, где и какие канистры с быстровоспламеняющимся веществом следует разместить на объектах, где заложить взрывчатку. В дальнейшем показания Афанасьева легли в основу приговора Московского суда, в результате чего Сенцов и оказался в колонии. Сейчас, когда в Украине требуют освобождения Сенцова, почему-то молчит Президент Петр Порошенко. Возможно, он опасается повторения истории с Надеждой Савченко. Ее тоже освободили по требованию международной общественности, и помиловал Владимир Путин. А Порошенко присвоил Надежде Савченко звание Героя Украины. В данном же случае Порошенко, наверное, опасается создать себе конкуренцию на предстоящих выборах, на которых он будет оспаривать пост президента Украины с лидером политической партии «Гражданская позиция» Анатолием Гриценко. Ко всему, жена Анатолия Гриценка Юлия Мостовая является известной журналисткой и наверняка имеет информацию об Афанасьеве и Сенцове. Страсти понемногу стихают. Но вся эта история с играми под прикрытием свидетельствует, что их участников всегда ждет плохой конец.