Футбол – над политикой: страсти буйных опасны «властям»

В канун Чемпионата мира (ЧМ) по футболу депутаты Верховой Рады легко сделали украинским поклонникам этого вида спорта своеобразный «подарок»: умерили создание препон освещению хода мундиаля-2018. Создать помехи – предлагала компания воинственных «мудрецов», но большинство парламентариев предпочли на сей раз ослушаться: не рискнули испытывать терпение сограждан вмешательством своих интриг в долгожданный праздник спорта. И это – весьма благоразумно, как показывает столетняя история «пересечений» футбола и политики.

Интернациональная фронда против ЧМ-2018

Провластные СМИ замалчивают симптоматичный факт небольшой (и не последней) «зрады» в рядах нынешней парламентской коалиции: 7 июня они провалили принятие «антироссийского» постановления запретить в Украине «трансляцию» матчей с ЧМ-2018 по той причине, что их проводят (о, ужас!) на территории РФ… И хотя новостные репортажи из соседней страны регулярно публикуют почти все ведущие украинские СМИ, грядущие сообщения с мундиаля чем-то так напугали депутатов-радикалов (О. Ляшко, И. Мосийчука, А. Лозового) и О. Березюка, что те 11 мая подали в секретариат Рады запретительный проект:

Визнати, що трансляція в Україні заходів, які відбуватимуться на території Російської Федерації в рамках Чемпіонату світу з футболу 2018 року, вважатиметься такою, що порушує закон і права та інтереси громадян України внаслідок збройної агресії і тимчасової окупації Російською Федерацією частини території України.

Минуя обсуждение в комитете по вопросам правовой политики (где б отметили явные противоречия новации нормам Конституции Украины и Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод), запретители нашли единомышленников в парламентском комитете по… свободе слова (где доминируют представители «Народного фронта»). Там на заседании 6 июня в присутствии представителей ряда телекомпаний и «Национальной Рады» по телевидению и радиовещанию этот проект был поддержан (шестью голосами из десяти голосовавших) и рекомендован для принятия Верховной Радой. Но 7 июня из присутствовавших на сессии 321 депутатов эту скандальную затею поддержали лишь – 142. Ожидаемо ни голоса не дала фракция «Оппозиционного блока», а четыре парламентария даже посмели голосовать против демарша самозваных «патриотов». Ввиду нехватки аж 84 голосов для принятия постановления председательствующий не стал в привычной манере пытаться «наскрести» недостающее чередой «переголосований» (что противоречит регламенту Рады).

На том почин против ЧМ-2018 бесславно зачах (к успокоению будущих зрителей телетрансляций сего зрелища). Мало помог запретителям заявленный днем позже спич председателя Рады А. Парубия о «призыве ко всем странам свободного мира и их гражданам» бойкотировать открывающийся в РФ футбольный турнир. Поэтому «спикер» прибыл 12 июня с 4-дневным визитом в Великобританию – не «на коне»: без реального вклада в кампанию фронды против проведения ЧМ в России, чем разочаровал и Министра по делам Европы сэра А. Данкана, и других персон принимающей стороны. Ведь политики Соединенного королевства немало усилий положили на организацию международного бойкота нынешнего футбольного чемпионата, хотя (по иронии истории) именно «туманный Альбион» породил и подарил миру замечательную спортивную игру – футбол…

В мире футбола – своя правда

«Все течёт, всё меняется», – познали философы еще до «нашей эры». Потому ничто не дано «навсегда», а в состязаниях (спортсменов, политиков и др.) перехватывают лидерство – сильнейшие в данном деле и незаурядные «асы». Не удивительно, что упорядочив и популяризуя командную игру с мячом, известную как Football, её английские«родоначальники» утратили в ХХ веке былой контроль над использованием этой забавы миллионами людей в разных странах.

А интернационализация футбола побудила причастных создать в 1904 году собственный наднациональный орган управления в этом деле – Fédération Internationale de Football Association (FIFA, рус. – ФИФА́). Функционеры этой федерации ассоциаций стремятся следовать интересам своих подопечных, а не указаниям каких-либо политических или финансовых «правителей». Для этого используют прагматичные, точные и стойкие к «реформам» нормы права Швейцарии, устроив штаб-квартиру в Цюрихе. Это позволило на основе чётких правил финансирования развить современную «индустрию» профессионального футбола с налаженным графиком спортивных работ, включая «чемпионаты», проводимые через четыре года. При этом в последние время растут и гонорары командам победителей ЧМ, и доходы ФИФА, весомую часть которых дают продажи прав на… телетрансляцию матчей.

Поэтому украинские и иные деятели, затеяв ради собственных выгод или амбиций «бойкот» ЧМ-2018, интригуя против политических противников из «Кремля», одновременно покусились – и на международный футбольный бизнес. Став «вредящими» ФИФА и массе зрителей, во избежание гнева последних политики Британии и Исландии вскоре отказались от мартовского предложения своим футболистам не участвовать в ЧМ-2018. А в Германии вице-президент Бундестага (глава партии Свободных демократов) Вольфганг Кубицкий злорадно заметил в интервью для газеты Bild:

Я не думаю о бойкоте чемпионата мира. Если англичане не хотят ехать в Россию, потому что у них нет шансов на футбольном турнире, тогда, – пожалуйста…

Критиковали ту инициативу и в спортивных кругах. Одним из первых осудил «бойкотский» зуд известный в Великобритании ветеран футбола Гари Невилл, написав в Твиттере о министре-соотечественнике Джонсоне – кратко и зло:

Он – бесполезный дурак!! Зачем привносить футбол в это (политические споры – авт.)

В Украине футболисты не завоевали «путевку» на чемпионат-2018 и спортивные деятели успешно отмолчались по теме бойкота. Зато болельщики готовили варианты «обхода» обещанного запрета и в том нашли поддержку многих «пабов» (пивных), где привычно собираются для совместных просмотров спортивных телепередач. Управляющие таких заведений досуга в разных городах, включая Киев и Львов, заявили в интервью намерение без ограничений обеспечивать (по спутниковым телеканалам, например) показ у себя телетрансляций всех интересующих публику матчей ЧМ, проводимого в РФ. Поэтому шумная затея ляшковцев запретить эти трансляции, как «нарушающие… интересы граждан Украины», была обречена на встречный «бойкот» и осмеяние фанатами. Никто из поклонников футбола не желает «остаться в дураках», лишив себя долгожданного зрелища из-за странных игр чуждых существ из т. н. «политикума»…

Временная власть футбольных страстей

Большинство деятелей спорта не рады, когда в их дело «впутывают политику», но сведущие политики тоже опасаются «пересечений» с футбольными фанатами, чьи настроения переменчивы, а мотивация и иерархия управления мало кому понятны. Не раз ведь подтверждена бессмысленность и беспощадность «футбольных» бунтов, совершаемых на матчах – от избытка эмоций «болельщиков». Но под видом таковых стали искать «острые ощущения» в драках хулиганы особого вида – «фаны». Таких околофутбольных активистов организовали поначалу в Великобритании, а к концу ХХ века – во многих других странах Европы (включая Украину и Россию). Они регулярно совершают погромы с материальным ущербом, а порой и с человеческими жертвами. Так, в Брюсселе в 1985 г. «фаны» английского «Ливерпуля», напав на «тиффози» итальянского «Ювентуса», вызвали гибель 39 человек…

Менее свирепы украинские подражатели «фанатской» субкультуры, зато часть их послужили зимой 2013/2014 годов ударной силой повстанцев против команды В. Януковича и гневить таких бесшабашных «бойцов» – рискованно для правящих ныне (здравомыслящие из них облегченно перевели дух, когда Рада «прокатила» 7 июня провокационный проект Ляшко и Ко). Властям лучше, чтобы буйные и прочие граждане-болельщики в период ЧЕ-2018 смотрели матчи на телеэкранах и мониторах, а не злились на лишающих такого удовольствия. Ведь в периоды захватывающих спортивных состязаний их зрители в пылу азарта могут не только «заряжаться» агрессией, но и сплачиваться в толпы сообщников из дееспособных и достаточно здоровых мужчин, знающих свою силу и настроенных показать окружающим свою волю. А такие заявки на неформальную власть над умонастроениями подрывают авторитет политиков, что претит даже тем из них, кто любит играть в футбол или «болеть» за какие-то клубы. И чревато это разными драмами. Например, в 1969 году футбольный спор спровоцировал даже 6-дневную войну между Гондурасом и Сальвадором.

Но чаще всего вспышки буйства болельщиков выливаются в погромы и бунты разной мощности. Даже в СССР в 1957 году случился (первый) крупный футбольный бунт, когда в Ленинграде огорченные крупным (1:5) проигрышем клуба «Зенит» затеяли массовую драку с милицией и погром, всуе упомянув недавний «пример Венгрии». Закончилась та «вольница» арестами, судом и вынесением уголовных наказаний зачинщикам.

Аналогично поступают во всех странах, где власть государства достаточно сильна и авторитетна. Например, после «Эйдельской трагедии» в Брюсселе 14 фанатов «Ливерпуля» были признаны судом виновниками непредумышленных убийств и получили тюремный срок.

В Украине же сейчас подобное возмездие – не гарантировано: и политики, и судьи побаиваются перечить массам буйных активистов, т. к. неизвестно, чья «правота» в итоге победит. Поэтому распоясавшиеся «болельщики» смогли в Полтаве в конце мая безнаказанно побить главного тренера «своей» команды «Черноморец». А чуть ранее в Киеве перед проведением важного международного матча на кубок УЕФА мирных гостей-болельщиков «Ливерпуля» демонстративно избили местные ищущие славы футбольные хулиганы – и тоже избежали уголовного наказания.

От «эскалации» таких конфликтов правящие сейчас вынужденно уклоняются, чуя спиной, что их авторитет в глазах многочисленной активной публики сейчас уступает не только именитым Роналду, Месси, Зидану…, но даже форварду россиян Артему Дзюбе. Предлагать запрет трансляций ЧМ при таких делах могли лишь глупцы или тайные «агенты Путина». У депутатов Рады хватило ума им не поддаться. И это обнадеживает.