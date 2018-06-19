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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

Вторые сутки продолжаются поиски утонувшего мальчика из села Приморское

Категория: Новости / Происшествия

Вторые сутки продолжаются поиски утонувшего мальчика из села Приморское

С восходом солнца во вторник, 19 июня, в селе Приморском продолжились поиски утонувшего накануне 10-летнего мальчика.

Об этом глава Килийского районного совета Павел Бойченко написал рано утром в своём Facebook.

«Пока безуспешно», — отметил он.

Накануне на месте гибели ребёнка прибыли водолазы Госслужбы по ЧС.

Напомним, что утром 18 июня баскетбольная команда из Килии (32 игрока) вместе с тренером отправилась на отдых в село Приморское. На пляже, разделившись на 2 группы, дети зашли в воду, после чего все вышли на берег, кроме одного мальчика, который остался стоять в море на косе. Тренер поспешила ему на помощь, но в это время мальчика накрыла большая волна и он пропал.

Вторые сутки продолжаются поиски утонувшего мальчика из села Приморское

Вторые сутки продолжаются поиски утонувшего мальчика из села Приморское

 

Вторые сутки продолжаются поиски утонувшего мальчика из села Приморское

 

 

 



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