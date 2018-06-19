МИД Венгрии обвиняет Совет Европы в бездействии по вопросу нарушения прав закарпатских венгров в Украине

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто упрекнул Совет Европы в том, что он уделяет больше внимания ситуации с мигрантами, чем венграм Закарпатья.

Об этом он заявил в понедельник, 18 июня, во время выступления на конференции по случаю 20-й годовщины подписания Рамочной конвенции по защите нацменьшинств и Европейской хартии региональных языков в Страсбурге, сообщает интернет-издание ГОРДОН.

«Не может быть так, что европейские институты больше озабочены эффективностью защиты венгерской границы и законодательным пакетом "Стоп Сорос", который направлен на обеспечение безопасности венгерских граждан, чем вопросом закарпатских венгров, чьи права грубо нарушаются в Украине», — приводит слова Сийярто пресс-служба венгерского правительства.

Сийярто обвинил Украину в том, что она не выполнила ни одной рекомендации Венецианской комиссии.

«Некоторым европейским странам, которые также являются членами Совета Европы, нельзя позволять попирать права меньшинств, полностью игнорируя мнение Венецианской комиссии, — сказал венгерский министр иностранных дел. Он подчеркнул, что Венгрия ожидает отказа Украины «от мер, которые негативно сказываются на венгерской национальной общине и грубо нарушают права венгерского меньшинства».

Ранее между Киевом и Будапештом возникли серьёзные разногласия, связанные с принятием Верховной Радой закона об образовании, согласно которому с 2020 года учебный процесс в школах может идти только на украинском языке.

Обеспокоенность по этому вопросу выразили также Румыния, Молдавия, Польша, Россия, Болгария и Греция, а Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в октябре 2017 года утвердила жёсткую резолюцию по украинскому закону и признала, что он является большим препятствием для обучения национальных меньшинств на родном языке.

В результате Венгрия трижды заблокировала заседание Комиссии НАТО — Украина на уровне глав МИД, требуя от Киева отмены закона.