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  • Дата: Сегодня, 12:30
Сегодня, 12:30

В Одесской области снова стреляли

Категория: Новости / Происшествия

В Одесской области снова стреляли

На сей раз – в Белгород-Днестровском районе.

Как рассказали нашему корреспонденту в отделе коммуникаций ГУНП, накануне супружеская пара из Вилково приехала на территорию т.с. «ничейного» фруктового сада якобы за фруктами. Однако, как выяснилось, у мужчины при себе имелись травматический пистолет и охотничье ружье, из которого он решил поохотится на фазанов.

Однако ему воспрепятствовал местный егерь, рассказав, что сезон охоты еще не открыт. Между ними возник конфликт, перешедший в потасовку, в ходе которой вилковчанин открыл стрельбу из травмата. При этом он ухитрился не только ранить егеря в руку, но и сам себя – в ногу, по ходу дела нанеся непроникающее ранение грудной клетки своей жене.

Все участники потасовки госпитализированы. Их жизни ничего не угрожает.

В отношении стрелявшего начато уголовное производство по части 4 статьи 296 УК Украины (хулиганство). Следствие продолжается.



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