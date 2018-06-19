Дело об убийстве, совершенном бывшим лидером одесских «правосеков» Сергеем Стерненко, передано в Киев

Как сообщили нашему корреспонденту в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, дело забрала Генеральная прокуратура Украины, и теперь расследованием будут заниматься столичные правоохранительные органы.

Таким образом, Генпрокуратура пошла навстречу пожеланием самого обвиняемого, который настаивал на том, чтобы дело по факту совершенного им преступления не рассматривалось в Одессе, поскольку местные правоохранительные органы, по его мнению, настроены к нему враждебно.

Напомним, что ночью 24 апреля на Фонтане Сергей Стерненко в результате конфликта с двумя мужчинами нанес обоим ножевые ранения. Одному из них он нанес несколько проникающих ран в жизненно важные органы, от которых человек скончался.

При этом, по имеющейся информации, предсмертную агонию человека сам фигурант и его спутница снимали на видео.

В ходе потасовки сам Сергей Стерненко также получил резаную рану левой руки. Однако. По мнению ряда экспертов, принимая во внимание угол нанесения ранения, в происшедшем имеются признаки так называемого «самореза». Тем более, что вначале Сергей Стерненко признал, что нож, ставший орудием убийства, именно его. Но затем стал от этого отказываться.

Отметим, что данный нож является «одноруким» - оборудованный специальным приспособлением для того, чтобы его можно было привести в боевое состояние одной рукой. То сеть он специально приспособлен для применения в качестве оружия.