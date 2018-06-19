В Раду внесли законопроект о повышении до 850 грн. штрафа за игнорирование ремней безопасности

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 8492, который предусматривает увеличение штрафов за игнорирование ремней безопасности с 51 до 850 грн. Об этом сообщила общественная организация Центр демократии и верховенства права.

Документ подали 25 народных депутатов во главе с представителем НФ Антоном Геращенко.

Предлагается установить штраф за непристёгнутый ремень безопасности в автомобиле до 850 грн.

Ссылаясь на пояснительную записку к законопроекту отмечают, что пристегнутые ремни безопасности могут спасти до 50% людей, попавших в смертельные автокатастрофы.

Как сообщалось ранее, Украина входит в число мировых лидеров по количеству смертельных случаев в результате дорожно-транспортных происшествий наряду с Грузией, Россией, Арменией, Индией и США. Показатели смертности в стране в 3-4 раза выше, чем в европейских государствах.