Самые распространенные мифы о неэффективности ремней безопасности

Еженедельно страну шокирует информация об очередном ужасном ДТП. Кампания "За безопасные дороги" предлагает сделать шаг навстречу безопасности, развенчивая популярные мифы о неэффективности ремней безопасности.

На заднем сиденье пристегиваться необязательно

Исследования выявили, что при неиспользовании ремней безопасности вероятность травмы головы у пассажиров на заднем сиденье почти такая же, как и у тех, кто сидит впереди. Кроме того, непристегнутый пассажир на заднем сиденье во время аварии ударится об переднее сиденье с огромной силой, травмировав того, кто сидит перед ним.

Во время аварии лучше, если водителя или пассажира выбросит из автомобиля

Если водителя или пассажира выбросит из автомобиля во время аварии, случится худший сценарий, который вообще может быть с водителем или пассажиром. В 75% случаев выбрасывание из автомобиля лишает участника аварии шансов на выживание. Застегнутый ремень безопасности снижает вероятность выбрасывания почти до нуля.

Если в машине есть подушки безопасности, то ремни не нужны

Подушка безопасности при раскрытии движется навстречу со скоростью 300 км/час. Ремень безопасности не дает “столкнуться” с подушкой настолько быстро, что позволяет избежать травм. Кроме того, подушки не помогут при боковом ударе, ударе сзади или опрокидывании автомобиля. Да и разрабатывалась подушка для действия вместе с ремнями безопасности, а не вместо них.

На малой скорости ремни безопасности можно не использовать

При лобовом столкновении очень высокие шансы разбить головой стекло – в 9 из 10 случаев это приводит к гибели водителя. По статистике, 70% всех аварий происходит на скорости менее 50 км/час. Столкновение на такой скорости аналогично падению с четвертого этажа. На скорости 70 км/ч столкновение эквивалентно падению с седьмого этажа, а на скорости 90 км/ч – с 11 этажа.

Ремень безопасности во время аварии может травмировать человека

Правильно закрепленные ремни безопасности редко становятся причиной травм. Если они и вызывают травмы, это, как правило, поверхностные синяки. Однако это ничто по сравнению с теми травмами, которые могут получить пассажир и водитель, если они не пристегнуты.

Пользоваться ремнем безопасности неудобно

Регулярное пользование ремнем - это полезная привычка, которая закрепляется со временем. Если вы привыкли к ремню, вам будет дискомфортно из-за его отсутствия.

Во время путешествий на небольшие расстояния ремни безопасности не нужны

По статистике, 75% случаев гибели водителей случаются в пределах 15 километров от их домов.

Опытным водителям не нужно пользоваться ремнями безопасности

Опытные водители, как правило, не являются причиной ДТП, но они могут попасть в аварию, вызванную другим водителем, плохой погодой, механической поломкой или пробитой шиной.

Пользоваться ремнем – это личное решение, которое ни на кого не влияет

Оно может повлиять на вашу семью и близких, ведь вы пострадаете в результате аварии. Также это может повлиять на других автомобилистов, так как пользование ремнем поможет вам избежать потери контроля над автомобилем во время аварии. Не говоря уже о том, что Правила дорожного движения обязывают быть пристегнутым.

Когда автомобиль тонет или горит, ремень мешает выбраться из него

Такие случаи крайне редки. И даже если такое случается, то наибольшую опасность представляет удар, предшествующий пожару или падению в водоем. После него непристегнутые люди, скорее всего, будут серьезно травмированы и потеряют возможность выбраться из автомобиля. Шансы на спасение в 3-5 раз выше у тех, кто использует ремень безопасности.