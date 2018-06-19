Нардепам не хватило голосов для включения в повестку дня сессии законопроектов об авто на еврономерах

В зале были только 212 и 216 голосов "за", а для принятия решения нужно как минимум 226 голосов нардепов.

Верховная Рада отказалась включить в повестку дня сессии законопроекты № 8487 и 8488, направленные на решение проблемы авто на еврономерах в Украине.

Один законопроект предусматривает снижение акциза на авто с учетом объема двигателя (чем больше объем, тем больше нужно будет заплатить) и возраста транспорта (чем старше машина, тем больше налог).

Во втором проекте предусмотрено введение штрафов для тех, кто нарушит таможенное законодательство и не легализует авто на еврономерах.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрировали два законопроекта, которые должны решить проблему с машинами на еврономерах в Украине.

Растаможка автомобиля будет стоить 2,5-3 тыс. евро, если Верховная Рада примет изменения в законодательство о снижении акциза на транспорт. Об этом рассказала глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина в кулуарах Рады 19 июня, трансляцию вел телеканал "112 Украина".

"Все зависит от того, насколько будет показана справедливая стоимость, потому что на такие автомобили ставка акцизного налога невысокая - 400-600 евро. Но НДС - 20 % и въездная пошлина – 10. Действительно, если бы была показана справедливая стоимость, то сумма таможенных платежей составляла бы где-то 2600-3000 евро. Она будет почти одинаковая независимо от возраста автомобиля. Если автомобиль более новый и показывать справедливую стоимость - там меньший акциз. На более старые авто – больший акциз, но его стоимость меньше, и поэтому налог на добавленную стоимость (НДС) и въездная пошлина меньше. Надо ориентироваться, что в любом случае сумма растаможки будет достигать где-то 2500-3000 евро", - сказала Нина Южанина.

По ее словам, с учетом всей суммы платежей украинцы будут заинтересованы покупать более новые машины. Она подчеркнула, что при ввозе старых автомобилей обычно показывают документы со значительно меньшей ценой, чем на самом деле. Таким образом НДС в 20% и пошлину в 10% платят из "заниженной в разы цены".