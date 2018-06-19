В улов рыбака на Дунае попала стерлядь, занесённая в Красную книгу Украины

19 июня около 5 часов утра во время рейда Одесский рыбоохранный патруль совместно с общественностью задержал нарушителя.

Так, на реке Дунай вблизи Килии 38-летний рыбак одного из рыбодобывающих предприятий на лодке осуществлял промышленный лов водных биоресурсов частиковыми плавными сетями. В промышленную сеть попала стерлядь пресноводная (0,4 кг), занесённая в Красную книгу Украины.

В момент перегрузки рыбаком биоресурсов с лодки на берег рыбоохранные патрульные и обнаружили краснокнижную рыбу в неживом состоянии.

Ущерб, нанесённый рыбному хозяйству Украины, составил 48 тысяч гривен.

В отношении нарушителя составлен административный протокол по статье 90 КУоАП. Изъята краснокнижная стерлядь пресноводная.

СПРАВКА. Согласно «Режиму рыболовства в бассейне Черного моря в 2018 году» запрещается вылов водных биоресурсов, занесённых в Красную книгу Украины. Случайный прилов запрещённых к вылову водных биоресурсов, а также животных, не относящихся к водным биоресурсам (земноводные, пресмыкающиеся, птицы и млекопитающие), должен быть возвращён в естественную среду.

Расчёт за незаконное добывание стерляди пресноводной осуществлялся в соответствии с постановлением КМУ от 07.11.2012 № 1030 «О размере компенсации за незаконное добывание, уничтожение или повреждения видов животного и растительного мира, занесённых в Красную книгу Украины, а также за уничтожение или ухудшение среды их обитания (рост)».

Управление Госрыбагентства в Одесской области призывает граждан соблюдать природоохранное законодательство.

Если вы обнаружили нарушение, просьба сообщить об этом на всеукраинскую бесплатную «горячую линию» 0-800-50-52-50 или по телефону «горячей линии» ведомства 098-798-47-93.