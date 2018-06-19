НАБУ: Руководству Южненского порта предъявлено подозрение в краже 150 миллионов грн.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) уличило руководство морского «Южный» Одесской области в расхищении более 152 миллионов гривен.

Как сообщили в Соломенском районном суде Киева, под подозрение попали и. о. директора предприятия Виталий Жуковский, его первый зам Роман Инде и и. о. замдиректора по материально–техническому обеспечению Олег Трайдакало. Кроме того, по данным детективов, в 2017-2018 годах победителями большинства тендеров порта «Южный» стали минимум 14 частных фирм, связанных между собой и контролируемых руководством порта. Так, поставку товаров и заказ работ для предприятия контролировал Жуковский через бывшего руководителя частной компании — его давнего партнёра.

Речь идёт о 50 с лишним тендерах на 306 миллионов гривен, однако размер завышения стоимости товаров, работ и услуг превысил 152 миллиона.

Как ранее уже сообщалось, в мае НАБУ проводило в Южненском порту обыск, связанный со злоупотреблениями при закупках через фирмы-посредники в 2017-2018 годах. Год назад СМИ также сообщали о выявленной на предприятии коррупционной схеме. Так, компания China Harbour Engineering Сompany Ltd начала дноуглубление порта, и по проекту сброс грунта должен был осуществляться на морскую свалку, находящуюся на расстоянии 20,5 километра от места углубления. Сброс, однако, производили совсем не там, а фирма отключила специальные навигаторы, позволяющие отследить нарушения.

По материалам «Корреспондент»