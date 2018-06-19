В музее западного и восточного искусства зазвучал саксофон

В воскресный вечер посетители Одесского музея западного и восточного искусство могли не только визуально насладиться художественными работами авторов из Испании, Италии, Фландрии, Голландии, Германии, Нидерландов, но и послушать замечательную музыку западных и восточных композиторов для саксофона и фортепьяно. Программу вечера подготовили талантливая саксофонистка и организатор международных сакс-событий Анна Степанова.
По ее словам, это уже второй концерт, который проходит в стенах музея западного и восточного искусства. Здесь приятная камерная обстановка и хорошая акустика.
В концерте принимают участие ученики Анны Степановой. Это выступление для них – очередной этап подготовки к предстоящим конкурсам, фестивалям и экзаменам.
Ученик Анны, китайский саксофонист Духан Фон рассказал, что для сегодняшнего выступления подготовил исполнение китайских композиторов. На саксофоне он играет с самого детства.
Уже не первый раз в концертах Анны принимает участие пианистка Марианна Лакарен. Марианна рассказывает, что с Анной она знакома уже много лет, у них есть немало совместных проектов. В этом концерте Марианна исполняет вместе с Анной два произведения.