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  • Дата: Вчера, 20:30
Вчера, 20:30

В музее западного и восточного искусства зазвучал саксофон

Категория: Новости / История и культура


В музее западного и восточного искусства зазвучал саксофон

В воскресный вечер посетители Одесского музея западного и восточного искусство могли не только визуально насладиться художественными работами авторов из Испании, Италии, Фландрии, Голландии, Германии, Нидерландов, но и послушать замечательную музыку западных и восточных композиторов для саксофона и фортепьяно. Программу вечера подготовили талантливая саксофонистка и организатор международных сакс-событий Анна Степанова.

В музее западного и восточного искусства зазвучал саксофон

 

Не первый наш концерт, к нашему большому счастью, поддерживает народный депутат Украины Сергей Васильевич Кивалов. Мы очень благодарны, и надеемся на новые творческие проекты. У нас за плечами большой опыт совместной работы – это международный конкурс саксофонистов «Золотой саксофон», международные сакс-фестивали и абонементы саксофонной музыки одесской филармонии «сакс-революция».
— поделилась Анна Степанова.

По ее словам, это уже второй концерт, который проходит в стенах музея западного и восточного искусства. Здесь приятная камерная обстановка и хорошая акустика.

В музее западного и восточного искусства зазвучал саксофон

 

В концерте принимают участие ученики Анны Степановой. Это выступление для них – очередной этап подготовки к предстоящим конкурсам, фестивалям и экзаменам.

Ученик Анны, китайский саксофонист Духан Фон рассказал, что для сегодняшнего выступления подготовил исполнение китайских композиторов. На саксофоне он играет с самого детства.

Когда я был маленький, я хотел играть на фортепиано, но мама сказала, что саксофон лучше. Это лучше для дыхания, лучше для здоровья.
— поделился Духан Фон.

В музее западного и восточного искусства зазвучал саксофон

 

Уже не первый раз в концертах Анны принимает участие пианистка Марианна Лакарен. Марианна рассказывает, что с Анной она знакома уже много лет, у них есть немало совместных проектов. В этом концерте Марианна исполняет вместе с Анной два произведения.

Сегодняшний концерт посвящен саксофону, разнообразным стилям, разным направлениям, чтобы еще раз продемонстрировать, что такой инструмент многообразен и стоить приходить на наши концерты.
— поделилась Марианна Лакарен.

В музее западного и восточного искусства зазвучал саксофон

 



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