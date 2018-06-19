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  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

Отказываться от взятки - выгоднее, чем соглашаться. Как морально, так и материально!

Категория: Новости


Отказываться от взятки - выгоднее, чем соглашаться. Как морально, так и материально!

  Сотрудник Измаильского погранотряда получил премию в сумме десяти тысяч гривен.

По информации пресс-службы Госпогранслужбы Украины, сотрудник премирован за то, что отказался от предложенной гражданской Румынии взятки за проникновение на территорию Украины без необходимых документов.

При этом сумма предложенной взятки составляла двести долларов, что в переводе на украинскую валюту составляет чуть более пяти тысяч гривен. Т.е. вдвое меньше размера премиальных.

Отметим, что по данным Госпогранслужбы, с начала года в ведомстве отмечено четыреста двадцать девять случаев отказа от неправомерной выгоды. В какой пропорции планируют премировать этих «отличников», пока не сообщается.



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