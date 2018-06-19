КПП через государственную границу в Маяки-Удобное-Паланка приостановит свою деятельность на сутки

Временный контрольно-пропускной пункт через государственную границу в Маяки-Удобное-Паланка приостановит свою деятельность на сутки. Это связано с необходимостью оборудования таможни специальной техникой.

Таможня закроется в 17:00 в четверг, 21 июня. Проезд будет закрыт ровно одни сутки, до 17:00 22 июня. В это время транспортный и пассажирский поток будет перенаправлен на ближайший КПП «Староказачье-Тудора».

В пресс-службе молдавской Таможенной службы сообщили, что подобные временные закрытия границы ожидаются и в дальнейшем. Причиной тому являются работы по открытию совместного постоянно действующего украинско-молдавского КПП в Паланке. Там сейчас идут инфрастуктурные работы.

На время строительства нового таможенного пункта был открыт временный пункт в Паланке. Там работают совместно молдавские и украинские пограничники и таможенники.

Эта практика открытия одной таможни вместо двух уже показала свою эффективность. Время прохода таможни резко снизилось, поскольку контроль нужно проходить только один раз.

Сдача в эксплуатацию нового КПП запланирована на декабрь 2018 года. Бюджет проекта составляет 5,56 миллиона евро, из которых 4,5 миллиона предоставлены ЕС и 1,06 миллиона евро – правительством Молдовы.