Крупное предприятие Одессы защищает свою репутацию

Несколько дней назад интернет-издание 368.media опубликовало на своём сайте статью о якобы махинациях и уклонении от уплаты налогов крупным предприятием Одессы. С целью разобраться и дать объективную оценку написанному мы обратились к людям, чьи имена фигурируют в статье, поскольку их точка зрения на происходящее не была отражена в материале.

Этот материал выражает точку зрения этого предприятия на происходящее.

Первой в статье фигурирует Публичное акционерное общество «Одессагаз» и её руководитель Игорь Учитель. В пресс-службе ведомства утверждают: все «факты» в материале издания 368.media не соответствуют действительности и являются прямой попыткой оказать давление на их предприятие, испортить репутацию компании и её руководителя.

«В материале указано всё, но при этом не указано ничего. Много фамилий, цифр и компаний, но «Одессагаз» к этому не имеет никакого отношения. Да, руководитель «Одессагаза» Игорь Учитель, кандидат технических наук, заслуженный работник промышленности Украины, является депутатом Одесского областного совета, часть Лиманского района и село Фонтанка относятся к его округу. 5 июня при участии Игоря Учителя на территории «Черноморской Ривьеры» был открыт новый детский сад на 80 мест. На открытии были и местные жители, и руководство района и области. Работы по строительству и обустройству детского сада выполнены за счёт инвестора, которого привлёк Игорь Учитель. Сразу после открытия садика компания передала его на баланс сельского совета, там будут детки со всего села. Но о подобных вещах, как правило, не говорят, в таких статьях», — отметили представители пресс-службы ПАО «Одессагаз».

Мы пообщались и с неоднократно упомянутым по многим эпизодам Михаилом Партикевичем и услышали, что это уже не первая попытка оказать давление на их компанию.

«Да, мы строим на территории села Фонтанка и действительно провели на частные средства масштабные берегоукрепительные работы, аналога которым в Одесской области в последнее время нет. Да, за счёт берегоукрепительных работ удалось создать новые пляжи. У пляжей появились инвесторы, которые занимаются облагораживанием этих пляжей, а также делают всё, чтобы три года подряд получать международный знак качества «Голубой флаг». Вход на пляж, душевые, раздевалки и многое другое абсолютно ничего не стоят для отдыхающих. Да, были и проверки, и суды, но скажу вам больше: будут ещё. Касаемо обвинения в неуплате налогов была проведена полная налоговая проверка, которая не выявила значительных нарушений. Те неточности, которые были указаны в акте как нарушения, компания «Блэк Си Ривьера» оспорила в суде и выиграла дело. А апелляция в свою очередь подтвердила законность этого решения», — пояснил Михаил Партикевич.

Но самое интересное, что как только компания начала оспаривать указанное в актах и налоговики поняли, что их аргументы разбиты, следователь в отношении должностных лиц «Блэк Си Ривьеры» открыл уголовное производство по ч. 3 ст. 212 УК — уклонение от уплаты налогов. При этом он оперировал теми же «неточностями», которые были в акте. Но поскольку суд уже признал, что нарушений не было, то и нет состава преступления. И тут логично было бы закрыть уголовное производство и заниматься более важными делами. Но нет, следователь продолжает производство на несовместимых со здравым смыслом основаниях.

Поговорили мы и с Фонтанкским сельским советом. Юрист сельского совета Валентина Иокищу подтвердила, что в селе проводились различные проверки по указанным фактам, но все действия были выполнены в правовом поле.

«Были периодические плановые проверки. Они не установили нарушений по выделению земель. Последняя проверка в апреле 2018 года продлилась три месяца: фининспекция проверяла период до 2017 года. В 2017 была проверка НАБУ», — сообщила юрист сельсовета.

Затронули авторы статьи и ЖК «Башня ЧКАЛОВ», которая и вовсе не имеет отношения к Фонтанке. Авторы утверждают, что здание построено самовольно, без необходимых документов. Но сотрудники компании уверяют: все разрешительные документы на строительство в том числе разрешение на строительство ІУ № 115152434232 есть, их предъявляли при всех проверках. Построить многоэтажный дом в центре города без документов невозможно; проект строительства прошёл экспертизу, были проведены исследования по инсоляции. Здание уже введено в эксплуатацию, о чем свидетельствует сертификат о готовности ІУ № 163173631843, покупатели регистрируют право собственности на квартиры, что было бы невозможно, если бы его построили самовольно.

Как сообщает «Одесса-медиа» есть вопросы и по следователю, который ведет это дело. Об этом речь идет в публикации