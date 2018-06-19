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  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

Злоумышленники вымогали деньги у матери утонувшего в Килии ребенка

Категория: Новости

Злоумышленники вымогали деньги у матери утонувшего в Килии ребенка

  Наглость мошенников не знает пределов: неизвестные потребовали у матери утонувшего в понедельник, 18 июня, 9-летнего мальчика в Приморском 4000 долларов США за якобы спровоцированное её старшим сыном ДТП.

Об этом рассказала килийский журналист Виктория Зацаринная.

Целью мошенников, утверждает она, было воспользоваться трагедией бедной женщины.

Отметим, что в последнее время «разводы» в Килии участились, вплоть до представления злоумышленников родственниками жертв. Полиция рекомендует соглашаться с подлецами, запоминать номер звонившего и обращаться в ведомство.


Источник: Odessa.net.ua



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