Злоумышленники вымогали деньги у матери утонувшего в Килии ребенка

Наглость мошенников не знает пределов: неизвестные потребовали у матери утонувшего в понедельник, 18 июня, 9-летнего мальчика в Приморском 4000 долларов США за якобы спровоцированное её старшим сыном ДТП.

Об этом рассказала килийский журналист Виктория Зацаринная.

Целью мошенников, утверждает она, было воспользоваться трагедией бедной женщины.

Отметим, что в последнее время «разводы» в Килии участились, вплоть до представления злоумышленников родственниками жертв. Полиция рекомендует соглашаться с подлецами, запоминать номер звонившего и обращаться в ведомство.