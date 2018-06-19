В Одессе в парке Шевченко открылась выставка «Живые динозавры»

В Центральном городском парке культуры и отдыха им. Т. Г. Шевченко открылась одна из самых известных и зрелищных выставок в мире «Живые динозавры».

Экспонаты созданы и предоставлены палеонтологом из Аргентины Себастьяном Апестегом в сотрудничестве с университетом Maimonides и фундацией Felix de Azara Paleontologists. Для доставки гигантских экспонатов в Одессу понадобились несколько десятков грузовиков.

Экспозиция «Живые динозавры» знакомит посетителей с крупнейшими животными, которые когда-то населяли нашу планету. Здесь представлены 24 модели динозавров, а также их скелеты в натуральную величину. Окрас и внешний вид древних рептилий максимально приближены к реалистичному виду, а сами экспонаты двигаются и издают звуки, что создает эффект присутствия в мире хищников.

Дети, которые посетят выставку, увидят не только самых крупных обитателей земли, но и смогут попробовать себя в роли археолога. Ребятам предоставится возможность принять участие в раскопках, прикоснуться к настоящим динозаврам и изучить их историю.

Выставка будет работать ежедневно с 10:00 до 22:00 на территории площадки «Огни маяка» в парке Шевченко.

Выставка «Живые динозавры» продлится до сентября 2018 года.

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Выставка «Живые динозавры» - первая в мире в своем роде. С начала работы вернисажа его посетили более 20 млн. человек в Южной Америке, Нидерландах, Италии, Венгрии, Румынии, Кипре, Греции, Сингапуре, Таиланде, Дубае и других городах и странах.