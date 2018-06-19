В Одессу ехал гость с гранатой

Накануне вечером, перед отправкой автобуса в направлении Одессы, на вокзале в Бахмуте был задержан мужчина с гранатой РГН.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Донецкой области.

37-летний мужчина привлек внимание стражей порядка тем, что курил в неположенном месте. Патрульные проверили его документы и провели осмотр личных вещей. В кармане брюк обнаружили гранату РГН. Боеприпас изъят и направлен на экспертизу.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное хранение боеприпасов). Задержанному грозит до 7 лет лишения свободы.