 
Информация к новости
  • Просмотров: 99
  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

В Одессу ехал гость с гранатой

Категория: Новости

В Одессу ехал гость с гранатой

  Накануне вечером, перед отправкой автобуса в направлении Одессы, на вокзале в Бахмуте был задержан мужчина с гранатой РГН.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Донецкой области.

37-летний мужчина привлек внимание стражей порядка тем, что курил в неположенном месте. Патрульные проверили его документы и провели осмотр личных вещей. В кармане брюк обнаружили гранату РГН. Боеприпас изъят и направлен на экспертизу.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное хранение боеприпасов). Задержанному грозит до 7 лет лишения свободы.


Источник: Odessa online



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 