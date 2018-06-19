В Одесской области обнаружено тело ребенка, которого спасатели и водолазы искали двое суток

По информации ИА «Бессарабия-информ», в понедельник утром местная детская баскетбольная команда в составе тридцати двух человек на один день поехала на море –на курорт Приморское Килийского района.

Во время купания один из игроков, одиннадцати летний мальчик, пропал из виду. Друзья сорок минут искали его сами и только после этого сообщили о случившемся.

К поиску ребенка незамедлительно подключились спасатели, а затем и водолазы. Однако все предпринятые меры не результат не дали. Сегодня тело ребенка вынесло к берегу в районе местного «дикого пляжа». Проводятся следственные действия.