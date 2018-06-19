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  • Дата: Сегодня, 16:30
Сегодня, 16:30

Сегодня днем в Малиновском районе столкнулись микроавтобус и автомобиль

Категория: Новости


Сегодня днем в Малиновском районе столкнулись микроавтобус и автомобиль

  Есть пострадавший. По информации Патрульной полиции на улице Василя Стуса в районе Ивановского моста около тринадцати часов столкнулись микроавтобус «Ситроен» и автомобиль «Таврия».

Водитель легковушки получил травмы и госпитализирован. Из-за столкновения было остановлено движение сразу трех троллейбусных маршрутов- №12, №14 и №3.

Впрочем, как сообщили нашему корреспонденту в диспетчерской службе КП «Одесгорэлектротранс», около пятнадцати часов тридцати минут движение было восстановлено.



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