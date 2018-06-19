В Измаиле задержали фигурантов нескольких уголовных производств, которые совершили очередное ограбление

Об этом сообщили в пресс-службе Измаильского отдела полиции в Одесской области.

Двое правонарушителей, которые уже являются фигурантами нескольких уголовных производств, на путь исправления так и не стали, а без зазрения совести продолжают совершать преступления. Так, грабителей-рецидивистов полицейские задержали после того, как они в очередной раз набросились с пинками на мужчину и отобрали кошелек. Их не смутило ни наличие свидетеля, ни его попытки помочь пострадавшему.

Сразу после преступления пострадавший обратился за помощью в дежурную часть Измаильского отдела полиции. Ориентировку получили все наряды, которые несли службу в городе. За считанные часы подозреваемые были задержаны вместе с вещественными доказательствами, которые к тому времени они успели поделить между собой. Нападающими оказались неоднократно судимые местные жители 20 и 25 лет, по которым на рассмотрении в суде находятся обвинительные акты за совершение аналогичных преступлений.

«25-летнему нападающему в третий раз сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины, а его 20-летний подельник на этот раз привлечен к ответственности по ст. 198 (приобретение, получение, хранение или сбыт имущества, добытого преступным путем) Уголовного кодекса Украины. Максимальный срок наказания за совершенные преступления до шести лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения», — рассказал начальник Измаильского ОП полковник полиции Роман Галкин.