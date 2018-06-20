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  • Дата: Сегодня, 17:30
Сегодня, 17:30

У жителя Одесской области обнаружили наркотики и арсенал оружия

Категория: Новости

У жителя Одесской области обнаружили наркотики и арсенал оружия

  Сотрудникам полиции поступила информация о том, что житель с. Матросская Измаильского района изготавливает в своем доме наркотические средства.

Правоохранители решили провести обыск в доме мужчины. Когда полицейские прибыли на место, то хозяин жилища сказал, что ему необходимо привязать собак, но на самом деле он отправился вглубь двора и поджог хозяйственное помещение, которое использовал для изготовления наркотиков. Пожар потушили полицейские.

В результате в ходе обысков правоохранители изъяли сухие растения конопли, газетный сверток с сухим измельченным веществом растительного происхождения, стеклянные колбы разной емкости, полимерный пакет с кристаллическим веществом, пластиковые канистры с жидкостью, электронные весы и другие принадлежности. Также было обнаружено и изъято 111 патронов без маркировки, четыре предмета, похожих на пистолеты и семь ружей. Кроме этого, на участке было обнаружено и изъято более десятка растений конопли, которые имели признаки обработки. Все изъятое направлено на экспертизу.

По данному факту начато уголовное производство по ст.309, ст.310, и ст.263 Уголовного кодекса Украины.

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У жителя Одесской области обнаружили наркотики и арсенал оружия
У жителя Одесской области обнаружили наркотики и арсенал оружия
У жителя Одесской области обнаружили наркотики и арсенал оружия
У жителя Одесской области обнаружили наркотики и арсенал оружия
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Источник: Одесский Паблик



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