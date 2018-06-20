В Одессе состоится всеукраинская выставка собак всех пород «Кубок Юга Украины-2018»

24 июня в парке Шевченко на центральной концертной площадке «Ракушка» состоится всеукраинская выставка собак всех пород «Кубок Юга Украины-2018», который пройдет в рамках фестиваля «Хочу в Одессу».

«Мероприятие такого масштаба впервые проводится в нашем регионе и призвано стать ярким и запоминающимся событием в жизни нашего города. Атмосфера выставки собак — это состояние праздника в душе, это не только зрелищное мероприятие, но и образовательное. Для каждого собаковода участие в выставке — это возможность представить своего любимого питомца миру, оценка его талантов. Результат выставочного показа — это признание способностей собаковода, его умение воспитать чемпиона», - поделилась организатор выставки и руководитель кинологического объединения Южного региона Инна Пейчева на пресс-конференции.

Также она рассказала, что для участия в выставке собак заявлены коллективы более 10 отделений Кинологического клуба Украины из разных городов Украины и представители кинологических организаций. Оценку будут проводить эксперты имеющие соответствующую лицензию.

Зоотехническое мероприятие по оценке соответствия собак стандартам определенной породы начнется в 10 часов утра.

Цели мероприятия: донесение информации о собаках любителям животных, проведения показа-конкурса для престижа породы собак, обмен опытом между заводчиками и кинологами, информация между владельцами собак, распространение новинок и достижения в области зооиндустрии.

Параллельно с выставкой собак пройдет выставка товаров и услуг для животных «Per Service».

В программе выставки ознакомление с ведущими производителями кормовой продукции для животных, дрессировочными центрами, зоомагазинами, гостиницами для животных и питомниками.

Также в программе парад Участников, награждение чемпионов в разных номинациях, конкурсы костюмов и достойный призовой фонд.

Для гостей выставки подготовят развлекательное шоу для детей с аниматорами и фуд-корты.