Сегодня утром на поселке Котовского из окна высотки выпала женщина

Информацию подтвердили в пресс-службе патрульной полиции Одессы.
По предварительной информации трагедия произошла на Днепропетровской дороге. Женщина от полученных травм скончалась.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.
Категория: Новости
Информацию подтвердили в пресс-службе патрульной полиции Одессы.
По предварительной информации трагедия произошла на Днепропетровской дороге. Женщина от полученных травм скончалась.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.