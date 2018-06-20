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  • Дата: Сегодня, 18:30
Сегодня, 18:30

Сегодня утром на поселке Котовского из окна высотки выпала женщина

Категория: Новости

Сегодня утром на поселке Котовского из окна высотки выпала женщина

  Информацию подтвердили в пресс-службе патрульной полиции Одессы.

По предварительной информации трагедия произошла на Днепропетровской дороге. Женщина от полученных травм скончалась.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.


Источник: Одесса-медиа



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