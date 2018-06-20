Сегодня утром на поселке Котовского из окна высотки выпала женщина

Категория: Новости

По предварительной информации трагедия произошла на Днепропетровской дороге. Женщина от полученных травм скончалась.

Источник: Одесса-медиа

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