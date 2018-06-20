Почти тысяча руководителей были привлечены к наказанию за нарушения правил пожарной безопасности

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Одесской области.

Внеплановые проверки состояния техногенной и пожарной безопасности в 1128 заведениях из них: в 890 дошкольных и общеобразовательных и 205 торговых центров и других торговых объектов. При этом на 2 объекта составлен Акт недопуска к проверке и 12 - не функционируют.

За нарушение требований пожарной безопасности и невыполнение предложенных предписаниями ГСЧС к административной ответственности привлечено 995 должностных лиц.

Также по результатам проверок подано в административный суд 12 исковых заявлений о применении мер реагирования в виде полного приостановления работы.