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  • Дата: Сегодня, 19:30
Сегодня, 19:30

Почти тысяча руководителей были привлечены к наказанию за нарушения правил пожарной безопасности

Категория: Новости

Почти тысяча руководителей были привлечены к наказанию за нарушения правил пожарной безопасности

  Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Одесской области.

Внеплановые проверки состояния техногенной и пожарной безопасности в 1128 заведениях из них: в 890 дошкольных и общеобразовательных и 205 торговых центров и других торговых объектов. При этом на 2 объекта составлен Акт недопуска к проверке и 12 - не функционируют.

За нарушение требований пожарной безопасности и невыполнение предложенных предписаниями ГСЧС к административной ответственности привлечено 995 должностных лиц.

Также по результатам проверок подано в административный суд 12 исковых заявлений о применении мер реагирования в виде полного приостановления работы.


Источник: УСИ Одесса



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