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  • Дата: Сегодня, 20:00
Сегодня, 20:00

В Одессе начали работу студенты-волонтёры, которые помогают туристам

Категория: Новости

В Одессе начали работу студенты-волонтёры, которые помогают туристам

  Свою деятельность такие помощники путешественников развернули в местах массового скопления людей.

Отмечается, что волонтёров можно легко узнать по футболкам с официальным туристическим логотипом Одессы. Их основные локации находятся на Дерибасовской, Приморском бульваре, в Горсаду, Одесском аэропорту, авто- и железнодорожном вокзалах.

Задача волонтёра – подсказать туристу информацию о проживании, ближайших событиях в городе и пунктах питания. Кроме того, они занимаются распространением бесплатных карт Одессы, проведением анкетирования среди приезжих.

В проекте принимают участие около 100 студентов разных учреждений высшего образования города.


Источник: Одесса news



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