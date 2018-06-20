Грэпплинг в Украине выходит на профессиональный уровень

В Одессе прошел первый открытый всеукраинский турнир по профессиональному грэпплингу. Организатор турнира – спортивный клуб «Мангуст».
Как рассказал главный тренер клуба «Мангуст» Андрей Ещенко, в соревнованиях принимают участие представители девяти регионов Украины. Всего заявлены 70 спортсменов. Турнир проходит на двух коврах в пяти весовых категориях.
Грэпплинг – это позиционная борьба. Здесь главное – сбивание и удержание позиции соперника. Оценки даются за технические действия – удержание соперника на спине, на лопатках, броски и так далее. По словам президента СП «Мангуст», президента Национальной федерации грэпплинга в Украине Магомеда Магдиева, данный вид спорта является достаточно перспективным, поскольку имеет лишь небольшое количество запрещенных приемов.
Перспективы развития данного вида спорта обозначил и президент национальной федерации панкратиона Украины Александр Мандрик. В ходе торжественного открытия соревнований он отметил, что буквально накануне всеукраинской федерации грэпплинга было присвоено звание национальной, а сам турнир Александр Мандрик назвал началом истории профессионального грэпплинга в Украине.
Уже много лет поддержку в развитии грэпплинга в Украине оказывает Национальный университет «Одесская юридическая академия» и президент университета, народный депутат Украины Сергей Васильевич Кивалов. Юракадемия является давним партнером клуба «Мангуст», помогая в проведении всеукраинских и международных соревнований. Кроме того, воспитанники клуба тренируются в современных спорткомплексах и залах для единоборств на базе Одесской Юракадемии и Международного гуманитарного университета.
В спортивном клубе «Мангуст» занимается большое количество студентов Юридической академии и МГУ, которые уже достигли высоких результатов в спорте. Один из них – чемпион Украины по грэпплингу в весовой категории 92 кг – Тарас Ковальский. На официальном открытии соревнований президент национальной федерации панкратиона Украины Александр Мандрик и президент национальной федерации грэпплинга Украины Магомед Магдиев торжественно вручили ему удостоверение о присвоении звание мастера спорта Украины по панкратиону. Чемпион признался, что уже не первый раз успешно сдает разрядные нормативы в различных видах спорта. Поэтому это звание у него не первое, но вызывает много положительных эмоций. Комментируя турнир, Тарас Ковальский отметил высокий профессиональный уровень участников.
Возрастные ограничения участников турнира – от 18 лет. Верхней границы не установлено, поэтому наряду с молодежью в соревнованиях принимают участие и взрослые спортсмены. Тренеру клуба «Манугст» Сергею Анчикову 43 года.