Грэпплинг в Украине выходит на профессиональный уровень

В Одессе прошел первый открытый всеукраинский турнир по профессиональному грэпплингу. Организатор турнира – спортивный клуб «Мангуст».

Как рассказал главный тренер клуба «Мангуст» Андрей Ещенко, в соревнованиях принимают участие представители девяти регионов Украины. Всего заявлены 70 спортсменов. Турнир проходит на двух коврах в пяти весовых категориях.

Это лучшие спортсмены разных видов борьбы – самбо, дзюдо, вольная борьба, панкратион. Есть ряд титулованных спортсменов, которые являются чемпионами мира и Европы. Одессу представляют клубы «Скорпион» и «Мангуст», есть также несколько спортсменов из области. Сегодня в соревнованиях принимают участие многие студенты Одесскою юридической академии, которые тренируются в спортивном клубе «Мангуст,

- отметил Андрей Ещенко.

Грэпплинг – это позиционная борьба. Здесь главное – сбивание и удержание позиции соперника. Оценки даются за технические действия – удержание соперника на спине, на лопатках, броски и так далее. По словам президента СП «Мангуст», президента Национальной федерации грэпплинга в Украине Магомеда Магдиева, данный вид спорта является достаточно перспективным, поскольку имеет лишь небольшое количество запрещенных приемов.

В этом виде борьбы разрешены практически все приемы – и силовые, и болевые. Все виды борьбы могут себя попробовать, посмотреть на что они способны. Если практически во всех видах спорта есть много ограничений, здесь никаких ограничений в борьбе нет,

- рассказывает Магомед Магдиев.

Перспективы развития данного вида спорта обозначил и президент национальной федерации панкратиона Украины Александр Мандрик. В ходе торжественного открытия соревнований он отметил, что буквально накануне всеукраинской федерации грэпплинга было присвоено звание национальной, а сам турнир Александр Мандрик назвал началом истории профессионального грэпплинга в Украине.

Все заявленные здесь участники – профессионалы, не ниже уровня мастера спорта в своем направлении. Мы видим очень жесткие поединки. Практически только в начале, в предварительных поединках были чистые победы, а сейчас, чем ближе к финалу, мы все больше и больше видим битву за каждый бал. Потому что уровень мастерства у спортсменов вырос, и, соответственно, в полуфинальные встречи вышли уже наиболее подготовленные. Уровень этого турнира достаточно высокий по качеству спортсменов. Надеюсь, что именно такие турниры, в профессиональном направлении будет развиваться на территории нашей страны и на международном уровне,

- считает Александр Мандрик.

Уже много лет поддержку в развитии грэпплинга в Украине оказывает Национальный университет «Одесская юридическая академия» и президент университета, народный депутат Украины Сергей Васильевич Кивалов. Юракадемия является давним партнером клуба «Мангуст», помогая в проведении всеукраинских и международных соревнований. Кроме того, воспитанники клуба тренируются в современных спорткомплексах и залах для единоборств на базе Одесской Юракадемии и Международного гуманитарного университета.

В спортивном клубе «Мангуст» занимается большое количество студентов Юридической академии и МГУ, которые уже достигли высоких результатов в спорте. Один из них – чемпион Украины по грэпплингу в весовой категории 92 кг – Тарас Ковальский. На официальном открытии соревнований президент национальной федерации панкратиона Украины Александр Мандрик и президент национальной федерации грэпплинга Украины Магомед Магдиев торжественно вручили ему удостоверение о присвоении звание мастера спорта Украины по панкратиону. Чемпион признался, что уже не первый раз успешно сдает разрядные нормативы в различных видах спорта. Поэтому это звание у него не первое, но вызывает много положительных эмоций. Комментируя турнир, Тарас Ковальский отметил высокий профессиональный уровень участников.

Соперники очень хорошие. Мы и раньше с ними встречались и были разные исходы встречи. Но есть парочка серьезных матчей, с которыми будет очень-очень тяжело. Даже мастеру спорта, - отметил Тарас Ковальский.

Возрастные ограничения участников турнира – от 18 лет. Верхней границы не установлено, поэтому наряду с молодежью в соревнованиях принимают участие и взрослые спортсмены. Тренеру клуба «Манугст» Сергею Анчикову 43 года.

Я принимаю участие наравне с молодыми. Я это делаю не для победы, а чтобы своим примером показать, что это можно делать в любом возрасте. Я тренирую ребят в клубе «Мангуст», и мне хочется все узнавать изнутри: как турниры проходят, самому поучаствовать. Пока я могу – выступаю,

- отметил Сергей Анчиков.