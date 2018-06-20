Противостояние в Одесской области накаляется. Не выдерживают даже мэры!

Мэр Белгорода-Днестровского подала в отставку. Накануне на сайте мэрии города появилась информация о срочном созыве сессии горсовета, основным вопросом на которой станет «досрочное прекращение исполнения обязанностей городского головы Аллой Гинак».

Согласно официальной версии, причиной такого поступка стало ухудшение состояния здоровья.

Однако, по данным ИА «Бессарабия Информ», реальной причиной стало жесткое и длительное противостояние мэра и депутатов горсовета, которые практически блокировали все ее инициативы.

Что, собственно, возможно, и подточило здоровье Аллы Гинак.