Спасатели и лесники в Одесской области проводят профилактические беседы с местным населением

Это нужно для предотвращения пожаров в экосистемах, объясняют в отделе коммуникаций ГСЧС в регионе.

Во время рейда сотрудники ГСЧС и лесники объясняли прохожим в лесных массивах о правилах пожарной безопасности во время отдыха на природе, а также о происшествиях, которые могут произойти. При этом они раздавали памятки для людей.

Спасатели в который раз напоминают местным жителям и гостям области о том, чтобы все соблюдали правила безопасности поведения с огнем. При возникновении пожара необходимо сразу звонить на горячую линию, объясняют в отделе коммуникаций ГСЧС в Одесской области.