Пенсионер в Одесской области зарабатывал на продаже оружия

В полицию поступила оперативная информация о том, что житель г. Раздельная незаконно распространяет огнестрельное оружие.

Сотрудники Управления уголовного розыска и Раздельнянского отдела полиции совместно с Военной прокуратурой при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержали 60-летнего правонарушителя во время сбыта им пистолета марки «Сталкер». За его продажу мужчина получил 5000 гривен.

Установлено, что злоумышленник покупал газовые пистолеты и пистолеты травматического действия в магазинах, после чего самостоятельно переделывал их в огнестрельное оружие. Покупателей он искал через своих знакомых.

В ходе проведения санкционированного обыска у правонарушителя было обнаружено и изъято переделанный пистолет «Retay Eaglex», который он также планировал продать.

Изъятое оружие направлено на экспертизу.

Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.