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  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

Элина Свитолина вышла в четверть финала английского теннисного турнира

Категория: Новости

Элина Свитолина вышла в четверть финала английского теннисного турнира

  Украинка Элина Свитолина, занимающая пятое место в мировой классификации, продолжает успешные выступления на травяных кортах английского города Бирмингем.

1/8 финала уроженка Одессы встречалась с француженкой Ализе Корне.

Ранее наша теннисистка имела перевес в личных встречах - 3:2. На этот раз особых проблем у Свитолиной не было, она уверенно победила в двух сетах со счетом 6:4,6:2.

Любопытно, что Элина не сделала ни одного эйса, в то время как ее соперница дважды подала навылет. Но, как видим, француженке это не помогло, Свитолина переиграла Корне в остальных компонентах тенниса.

В четвертьфинале Элина Свитолина встретится с румынкой Михаэлой Бузурнеску, которой три недели назад болезненно проиграла в двух партиях в третьем круге Открытого чемпионата Франции.


Источник: Взгляд из Одессы



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