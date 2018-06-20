Элина Свитолина вышла в четверть финала английского теннисного турнира

Украинка Элина Свитолина, занимающая пятое место в мировой классификации, продолжает успешные выступления на травяных кортах английского города Бирмингем.

1/8 финала уроженка Одессы встречалась с француженкой Ализе Корне.

Ранее наша теннисистка имела перевес в личных встречах - 3:2. На этот раз особых проблем у Свитолиной не было, она уверенно победила в двух сетах со счетом 6:4,6:2.

Любопытно, что Элина не сделала ни одного эйса, в то время как ее соперница дважды подала навылет. Но, как видим, француженке это не помогло, Свитолина переиграла Корне в остальных компонентах тенниса.

В четвертьфинале Элина Свитолина встретится с румынкой Михаэлой Бузурнеску, которой три недели назад болезненно проиграла в двух партиях в третьем круге Открытого чемпионата Франции.