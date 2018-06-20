Многие жители пограничных районов Одесской области рискуют «сменить прописку»

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков настаивает на возвращении уголовной составляющей контрабандным операциям.

С такой инициативой он накануне выступил на заседании Кабмина.

По его убеждению, декриминализация данной статьи была большой ошибкой и она должна быть исправлена.

Отметим, что реализация инициативы министра может весьма негативно сказаться на ситуации в пограничных районах Одесской области.

Особенно в тех, что граничат с Приднестровьем. Ведь в сложившихся экономических условиях именно контрабанда для многих является практически основным источником существования.