Многие жители пограничных районов Одесской области рискуют «сменить прописку»

Автор: Александр Михайлов
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков настаивает на возвращении уголовной составляющей контрабандным операциям.
С такой инициативой он накануне выступил на заседании Кабмина.
По его убеждению, декриминализация данной статьи была большой ошибкой и она должна быть исправлена.
Отметим, что реализация инициативы министра может весьма негативно сказаться на ситуации в пограничных районах Одесской области.
Особенно в тех, что граничат с Приднестровьем. Ведь в сложившихся экономических условиях именно контрабанда для многих является практически основным источником существования.