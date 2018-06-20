 
Информация к новости
  • Просмотров: 421
  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

Многие жители пограничных районов Одесской области рискуют «сменить прописку»

Категория: Новости


Многие жители пограничных районов Одесской области рискуют «сменить прописку»

  Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков настаивает на возвращении уголовной составляющей контрабандным операциям.

С такой инициативой он накануне выступил на заседании Кабмина.

По его убеждению, декриминализация данной статьи была большой ошибкой и она должна быть исправлена.

Отметим, что реализация инициативы министра может весьма негативно сказаться на ситуации в пограничных районах Одесской области.

Особенно в тех, что граничат с Приднестровьем. Ведь в сложившихся экономических условиях именно контрабанда для многих является практически основным источником существования.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 