Фермеры Одесской области борются за урожай

В Одесской области фермеры воюют за урожай. Так, недавно полицейским пожаловался мужчина на то, что в селе Станиславка Подольского района ему не дают убирать рапс.

На место прибыли чиновники Подольской РГА и правоохранители, чтобы разобраться в ситуации. Как выяснилось, у участников конфликта взаимные обвинения в захвате земель, угрозах, применении насилия и нанесении телесных повреждений. Полицейские открыли три уголовных дела.

В свою очередь начальник Подольского ОП Николай Пищанський отметил, что подобные вопросы необходимо решать в суде, а не с помощью кулаков.

Напомним, полиция также расследует инцидент с фермерами на Тарутинском полигоне.