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  • Дата: Сегодня, 14:30
Сегодня, 14:30

Фермеры Одесской области борются за урожай

Категория: Новости

Фермеры Одесской области борются за урожай

  В Одесской области фермеры воюют за урожай. Так, недавно полицейским пожаловался мужчина на то, что в селе Станиславка Подольского района ему не дают убирать рапс.

На место прибыли чиновники Подольской РГА и правоохранители, чтобы разобраться в ситуации. Как выяснилось, у участников конфликта взаимные обвинения в захвате земель, угрозах, применении насилия и нанесении телесных повреждений. Полицейские открыли три уголовных дела.

В свою очередь начальник Подольского ОП Николай Пищанський отметил, что подобные вопросы необходимо решать в суде, а не с помощью кулаков.

Напомним, полиция также расследует инцидент с фермерами на Тарутинском полигоне.


Источник: Первый Одесский Портал



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