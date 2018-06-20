В портах Одесской области сократился объем грузоперевалки

Морские порты Одесского региона перевалили в январе-мае 2018 года 37,226 млн тонн грузов, что составляет 98% от показателей аналогичного периода 2017 года. Об этом сообщила пресс-служба Управления транспортно-коммуникационной инфраструктуры Одесской облгосадминистрации (ОГА).

Почти 25,954 млн тонн грузов были обработаны в экспортном направлении (89,8%), 6,614 млн тонн – в импортном (126,8%), в транзитном – 4,577 млн тонн (122,5%). Контейнерные терминалы переработали более 325 тыс. TEU (136,9%).

Непосредственно по портам, морской порт "Южный" за отчетный период перевалил более 16,2 млн тонн (88%), Одесский – более 9,2 млн тонн (88,8%), Черноморский – более 8,7 млн тонн (132,5%), Измаильский – более 2,2 млн тонн (115,4%), Ренийский – почти 0,56 млн тонн (160%), Белгород-Днестровский – почти 0,16 млн тонн (88,8%), Усть-Дунайский – 2,2 тыс. тонн (19,5%).