На инклюзивном чемпионате по футболу в Германии успешно выступили воспитанники одесской спецшколы

В городе-побратиме Регенсбурге (Федеративная Республика Германия) состоялся международный инклюзивный чемпионат по футболу.

В соревнованиях приняли участие 16 команд из 5 стран мира: Германии, Франции, Италии, Люксембурга и Украины.

Украину на чемпионате представила футбольная команда Одесской специальной школы №75 I-II ступеней.

Несмотря на то, что одесская команда тренируется всего один год, в турнирной борьбе ребята смогли войти в первую восьмерку лучших команд и завоевали право выступать в полуфинале чемпионата.

Общий результат одесской команды – 7-е место из 16-ти.

Всех спортсменов наградили медалями и кубками от представителей муниципалитета Регенсбурга.